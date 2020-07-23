Названы астрономические суммы гонораров Гарика Харламова за корпоративы

39-летний российский актер и шоумен Гарик Харламов - один из самых преуспевающих ныне представителей российского бомонда. По сведения из открытых источников, только за последний год "Бульдог" официально заработал более двухсот миллионов рублей. Что на фоне развода с актрисой Кристиной Асмус делает Гарика крайне завидным женихом.

Меж тем, как передает KP.RU, если от телешоу, рекламы и корпоративов деньги к Харламову текут рекой, то с бизнес-проектами артиста не всегда гладко. В частности, по сведения издания буквально на днях было ликвидировано "Креативное агенство Бульдог", которым Гарик владел на паях с тремя своими коллегами по Comedy Club - Романко, Поймановым и продюсером Алексеем Ляпоровым.

ООО было зарегистрировано в 2017 году. Основатели планировали зарабатывать на рекламе, "но что-то пошло не так" - дохода компания (официально, опять же) не приносила, влезла в долги, и у налоговой появились вопросы. В итоге ее прикрыли.

С Bulldog Moda, запущенным в 2018-м при поддержке Амсус брендом одежды, тоже не задалось. "Простенькие майки и бейсболки" с надписями вроде "Все деньги алкашам" и по цене от 2500 до 4000 рублей народной любовью не пользовались. И все усилия Кристины прорекламировать фирму не увенчались - страница магазина в Instagram не обновлялась с января и заказать продукцию "лэйбла" сейчас практически невозможно - телефоны отключены.

Изданию удалось связаться с представителями магазина, которые сообщили, что новые поступления товаров бренда планируются.

Аналогичная ситуация с Bulldog Kids, еще одним брендом - детской одежды от Харламова, под маркой которого футболки стоили немногим меньше двух тысяч рублей за штуку. Отмечено, что Bulldog Kids замер еще в марте прошлого года.

А чтобы как-то компенсировать финансовые потери, усугубленные карантином, Гарик, как стало известно, пытается эскалировать гонорары, которые с двух миллионов за ведение корпоратива у него уже подскочили минимум на пятьсот тысяч.

В компании, занимающейся организацией "звездных праздников", уточнили, что непосредственно с Гариком "можно попробовать договорится на 2,5 миллиона", но так как в последнее время Харламов ведет мероприятия в тандеме с Демисом Карибидисом, услуги шоуменов стоит уже шестьдесят тысяч евро. То есть почти пять миллионов рублей.