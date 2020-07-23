Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров

Компания Group-IB представила аналитический отчет (есть у "РГ"), раскрывающий основных бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга. Главными выводами исследования стали данные о финансировании пиратской индустрии онлайн-казино Lucky Partners и Welcome Partners, букмекерской конторой 1xBet, а также о техподдержке со стороны легальных хостеров "Многобайт" и "ДДОС-ГВАРД", предоставляющих пиратам серверные мощности.

Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы. Копии отчета направлены в российские и международные правоохранительные органы.

Эксперты установили, что основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются лидеры рынка незаконных казино, например, Welcome Partners и Lucky Partners, а также букмекерские конторы, наиболее крупной из которых остается 1xBet ( дступ к главному домену 1xbet.com был ограничен на территории России в 2016 году).

Нелегальный гемблинг спонсирует деятельность пиратов фактически на всех этапах производства и монетизации нелегального контента: от копирования кинопремьер и сериалов CamRip-группами и WebCam-группами, перевода на несколько языков студиями озвучивания до продвижения подпольного бизнеса. После публикации ворованного контента пиратские сайты выступают для онлайн-казино и букмекерских контор главной рекламной площадкой, размещая баннеры, промокоды, ссылки для привлечение новых игроков

По данным компании, только за последние пять лет только букмекерская контора 1xBet проспонсировала контент для 17 студий озвучивания сериалов (почти 80% крупных студий озвучивания, работающих в русскоязычном сегменте интернета), ежемесячно инвестируя порядка 300 000-500 000 рублей ($5000-8300) на съемки и переводы. В феврале 2019 года известная пиратская группа Koshara стала посредником при взаимодействии 1xBet со студиями записи и перевода: в результате такого сотрудничества было выпущено более 100 CamRip-версий фильмов - около трех CamRip в неделю. Всего же, по оценке Group-IB, 1xBet с 2015 года профинансировал "озвучку" более 900 фильмов и сериалов, а реклама букмекеров размещалась на более 80% всех пиратских ресурсов в СНГ.