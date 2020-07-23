Не силой, а правдой: как войско Александра Невского разгромило шведов

780 лет назад в устье реки Ижора произошло сражение, которое имело важное военно-политическое значение. Но куда более весомым в итоге стало историческое значение битвы, которая получила название Невская, а девятнадцатилетний предводитель русского войска Александр Ярославич стал одним из главных символов мужества, доблести и патриотизма.

Исторические составляющие Невской битвы из-за давности событий успели обрасти мифами. Сохранилось не так много источников, свидетельствующих о сражении. Главный из них - младший извод Новгородской первой летописи. Цитаты самого князя, как правило, берутся из его жития - Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в 1547 году, а документ был составлен, предположительно, в 1260-х годах.

Шведско-новгородские войны, частью которых явилась Невская битва, имели не только религиозный подтекст, хотя на походы северные народы благословляла католическая церковь. Контроль над территорией позволил бы перекрыть выход России к Балтике и установить полный контроль за торговыми путями в Европу.

Среди историков нет единства в том, кто возглавлял шведское войско. Однако предание сохранило обращение его предводителя к новгородскому князю. Шведское войско требовало не компромиссных мирных соглашений, но полного покорения, по всей видимости, не сомневаясь в успехе своей военной кампании. Тогда Русь была значительно ослаблена татарами, а источники характеризуют войско шведов как "силу великую".

В житии Александра Невского сохранилась его речь, обращенная к воинам: она прошла через столетия и была разобрана на цитаты. "Не в силе Бог, а в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на конях, мы же имя Господа Бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы же устояли и стоим прямо". На момент сражения князю было всего 19 лет. И в житии говорится, что пошел на шведов князь "с малою дружиною", поскольку ждать подкрепления уже не было времени.

Основной состав русского войска был конным. Новгородцы атаковали шведов внезапно, пока те не успели построить свои укрепления, высадившись на берегу. Летопись говорит, что была "брань крепка зело и сеча зла". В сражении погиб предводитель шведов, предание приписывает победу над ним лично князю Александру Ярославичу. Битва длилась с утра и до наступления темноты. В житии отдельно выделены ратные подвиги шести героев битвы: возможно, таким образом автор попытался передать ход событий. Впрочем, точную хронологию боя восстановить уже вряд ли удастся. Вечером того дня шведы отступили на своих кораблях, погрузив убитых и раненых, русские их не преследовали.

Потери русского и шведского войск несопоставимы. Известно о 20 погибших на поле брани знатных новгородцах. Считается, что было убито еще несколько десятков простых дружинников. Шведское войско потеряло до нескольких сотен человек.

Столь славная победа молодого князя, а главное его способность воодушевить войско не оставили у народа сомнений в том, что небеса покровительствуют ему. После битвы его стали именовать Александром Невским, изможденный татарским нашествием русский народ связывал с ним большие надежды, и они оправдались. После блестящей победы на Неве князь прославился в Ледовом побоище и вошел в историю в качестве одного из главных защитников русской земли.