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23.07.2020 11:55
Рубрика: Экономика

Новак рассказал о предложениях по стимулированию нефтеперереботки

Текст: Кира Латухина
Правительство подготовило дополнительные предложения по стимулированию глубокой переработки нефти - законопроект уже в Госдуме, заявил министр энергетики Александр Новак на церемонии запуска комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ с участием президента России Владимира Путина.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Это позволит создать более 15 тыс рабочих мест и дополнительно обеспечить инвестиции в отрасль около 3 трлн рублей в ближайшие 10 лет.

Фото: iStock
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Новак назвал ввод комплекса "Евро+" значимым событием. Это высокотехнологичная и высокоэкологичная установка с использованием современных цифровых технологий, искусственного интеллекта, сказал он.

"Московский нефтеперерабатывающий завод - флагман, это одно из старейших предприятий в РФ по переработке нефти. Объем переработки составляет около 11 млн тонн, выпускается около 30 видов высокоэкологичных классов нефтепродуктов, бензинов, дизельного топлива, авиакеросина", - заметил Новак. Почти 10 лет реализуется масштабная программа по модернизации завода и объем инвестиций компании "Газпром нефть" превысил уже 200 млрд рублей.

Еще в 2011 году Владимир Путин поручил начать масштабную модернизацию нефтеперерабатывающей отрасли, повысить эффективность, экологичность, безопасность. Введены 86 новых установок, инвестиции составили 1 трлн 400 млрд рублей, подсчитал министр.

Также по поручению президента правительство подготовило дополнительные предложения по стимулированию глубокой переработки нефти, вовлечению в переработку и нефтегазохимию продуктов нефти и газа с созданием новой добавленной стоимости. Законопроект внесен в Госдуму. "Это позволит создать более 15 тысяч рабочих мест и дополнительно еще обеспечить инвестиции в отрасль около 3 трлн рублей в ближайшие 10 лет", - сказал Новак. Это полностью соответствуют задачам указа президента и национальным целям, заключил он.

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Глава "Газпром нефть" Александр Дюков заметил, что раньше на заводе стояло оборудование полувековой давности, но в 2011 году началась масштабная модернизация, причем без остановки работы предприятия и без сокращения выпуска. "Мы поставили перед собой задачу по сути построить новый современный завод XXI века", - заявил он. После короткого видеоролика, рассказывающего о реализации проекта, Дюков заявил, что комплекс создает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. Проект очень важен для реализации стратегической задачи - превращения Московского НПЗ в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод XXI века. Кстати, проектирование шло исключительно в цифровом формате - это позволило исключить ошибки и сократить сроки строительства. В 2025 году "Газпром нефть" планирует полностью перейти на цифровое управление и стать по-настоящему цифровой нефтяной компанией, заключил Дюков.

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