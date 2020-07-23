Обновление серьезно испортило старые смартфоны Samsung

Смартфоны Samsung бизнес-линейки Galaxy Note 9 начали работать с серьезными перебоями после обновления прошивки, сообщает сайт Notebookcheck.

По словам владельцев устройств, которые пришли со своими жалобами на популярный форум Reddit, установка апдейта привела к тому, что устройства начали заметно греться при использовании, а на экранах появились зеленые и желтые пятна (это не первый подобный случай).

Обладатели испортившихся Samsung Galaxy Note 9 пожаловались также, что в сервисных центрах им предложили услугу замены дисплея, которая стоит около 250 долларов - аппараты, выпущенные около двух лет назад, уже не покрываются гарантией производителя.