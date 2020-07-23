Новости

Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании 14:19
В Рязани обвиняемого в убийстве пяти человек признали вменяемым 14:10
Названы астрономические суммы гонораров Гарика Харламова за корпоративы 14:08
Премьер Беларуси сообщил о наличии средств для поддержки экономики 14:07
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности 13:59
Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами 13:57
В Ленобласти нашли два шведских редута времен Северной войны 13:52
В Феодосии гидроцикл порезал голову дайверу 13:49
Молодые нижегородцы спасли из огня мать с двумя детьми 13:48
Над спецэффектами "Ведьмака" будет работать студия Джорджа Лукаса 13:44
В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей начали хоронить в лесу 13:40
В Крыму льготникам-пассажирам электричек оформят бесконтактные карты 13:39
В Арзамасе проверят информацию об избиении школьников подростком 13:33
HBO продлил сериал "Перри Мейсон" на второй сезон 13:32
Почти в 200 миллионов евро обошлась Беларуси борьба с COVID-19 13:30
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов 13:25
В горах Сочи второй день идет поиск заблудившихся туристов 13:23
В семи столичных парках возобновились экскурсии 13:23
Вышел "экспортный" трейлер российского космохоррора "Спутник" 13:20
Вандалы повредили памятник "Полуторке" на Дороге жизни в Ленобласти 13:11
Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли 13:07
В Башкирии 18-летнего жителя осудили за содействие терроризму 13:06
Генассамблея ООН впервые может пройти в видеоформате 12:59
Песков подтвердил поручение проработать хеджирование нефтяных доходов 12:58
Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 13:25
Рубрика: Спорт

Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

В четверг состоялось заседание общего собрания кубов Российской премьер-лиги. Оно прошло в формате видеоконференции, и среди прочих вопросов на нем было проведено голосование о возможном расширении числа участников РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов.

Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин"

Как стало известно "РГ", по итогам голосования такое решение принято не было. По данным Sport24, за высказались только покидающие лигу по спортивным принципам "Оренбург" и "Крылья Советов". Большинством голосов предложение о расширении РПЛ принято не было.

Таким образом, оба этих клуба в следующем сезоне будут выступать в Футбольной национальной лиге.

Спорт Футбол Чемпионат России Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус