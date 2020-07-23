Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов

На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

В четверг состоялось заседание общего собрания кубов Российской премьер-лиги. Оно прошло в формате видеоконференции, и среди прочих вопросов на нем было проведено голосование о возможном расширении числа участников РПЛ в следующем сезоне до 18 клубов.

Как стало известно "РГ", по итогам голосования такое решение принято не было. По данным Sport24, за высказались только покидающие лигу по спортивным принципам "Оренбург" и "Крылья Советов". Большинством голосов предложение о расширении РПЛ принято не было.

Таким образом, оба этих клуба в следующем сезоне будут выступать в Футбольной национальной лиге.