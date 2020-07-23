Песков подтвердил поручение проработать хеджирование нефтяных доходов

Механизмы хеджирования нефтяных доходов прорабатываются по поручению президента, но решения пока нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использование этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры", - подтвердил информацию Песков.

Вопрос действительно рассматривается и президент РФ Владимир Путин дал поручение это проработать, сообщил представитель Кремля. На вопрос, поддерживает ли идею глава государства, Песков подчеркнул, что сперва надо проработать и доложить плюсы и минусы. Точных сроков выполнения поручения нет, пока никаких решений не принималось.

"Это применяемая некоторыми странами практика хеджирования, и Россия преследует свои национальные, экономические интересы, прорабатывая возможность использования тех или иных практик. Пока нужно к этому так относиться", - заключил представитель Кремля.