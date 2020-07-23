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Текст:   Светлана Ментюкова 
20:59 23.07.2020

Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО снизилась на 7%

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в среднем по России по сравнению с прошлым годом снизилась на 7%. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Фото: iStock
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"В результате совершенствования законодательства и проведения контрольных мероприятий, на начало 2020 года плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО в среднем по России снизилась на 7% по сравнению с 2019 годам", - говорится в совместном сообщении ФАС и Российского экологического оператора (РЭО).

Сообщение выпущено в рамках разъяснительной кампании для региональных операторов ТКО и местных тарифных органов, как и какие проверки может осуществлять антимонопольный орган.

В частности, отмечается, что помимо стандартов раскрытия информации, региональные тарифные органы могут проверяться на правомерность и обоснованность изменения тарифов, а регоператоры - на соблюдение порядка ценообразования и применения тарифов.

ФАС России является уполномоченным органом по обеспечению государственного тарифного контроля в сфере обращения с ТКО. По итогам проверок антимонопольная служба может отменить тарифное решение и выдать предписание, направленное на устранение нарушений.

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