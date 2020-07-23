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23.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

По соцконтракту можно будет собрать ребенка в школу

Текст: Елена Манукиян

Помощь по соцконтракту станет доступнее россиянам, об этом сообщили в Минтруде. Ведомство подготовило изменения в госпрограмму о социальной поддержке населения, благодаря которым возможности соцконтракта будут расширены. Так, например, на средства, полученные от государства, малообеспеченная семья сможет собрать ребенка в школу, а начинающий предприниматель - арендовать помещение или оборудование, приобрести расходные материалы.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Соцконтракт также позволит привлекать различные организации, центры занятости населения, органы региональной власти, помощь которых человеку может потребоваться при поиске работы, необходимости профессионального обучения или получения дополнительного образования, на старте предпринимательской деятельности. Впервые в нем будет предусмотрена альтернатива стажировке в виде трудоустройства или назначения на новую должность. Практика показала, что она не всегда бывает необходима, иногда работодатель готов сразу принять человека на работу.

Изменения в госпрограмму по соцконтракту включают также обязанности для граждан. Например, получатели адресной меры поддержки должны будут предоставлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы, если по условиям соглашения трудоустраивались самостоятельно.

"Эти нововведения позволят повысить эффективность применения социального контракта", - отметили в Минтруде, напомнив, что сейчас эта мера поддержки доступна жителям 21 пилотного региона, но уже со следующего года заключить соцконтракт смогут все россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Это могут быть семьи или одинокие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. От пособий соцконтракт отличается тем, что помогает адресно и не просто деньгами, а перейти на самообеспечение. Положения документа могут включать поиск работы, лечение, обучение.

Семьи с детьми получили более 555 млрд рублей соцподдержки

В Минтруде напомнили, что программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется с 2013 года. За 6 лет количество заключаемых соцконтрактов выросло в 2,4 раза, а количество граждан, которым он помог - в 3,4 раза. В 2019 году в России было заключено 89,3 тысячи социальных контрактов с общим охватом в 321,5 тысячи человек. По статистике, большая часть социальных контрактов приходится на семьи с детьми до 16 лет.

В этом году на реализацию социального контракта в рамках пилотного проекта были выделены 7 млрд рублей 21 российскому региону. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тысяч социальных контрактов с охватом более 300 тысяч человек.

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