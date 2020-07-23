Почти в 200 миллионов евро обошлась Беларуси борьба с COVID-19

Почти в двести миллионов евро обошлась бюджету Беларуси борьба с COVID-19. Эту цифру озвучил 23 июля президент Александр Лукашенко на совещании с руководством экономического блока страны, сообщает его пресс-служба.

В эту сумму входят и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. "Но человек всегда важнее денег", - расставил акценты глава государства. Он считает, что благодаря принятым мерам и общим усилиям отечественная система здравоохранения справилась с первой волной пандемии. Количество заболевших снижается, пояснил он. "Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью заразились почти 15 млн человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры", - констатировал президент.

Чтобы не допустить рецидива эпидемии, Лукашенко заявил о поддержке медиков, советующих в этом году отдыхать только в Беларуси, тем более что в стране для этого созданы, по его мнению, идеальные условия. Он посоветовал любителям путешествий посетить "Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща, побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, Полесье посмотреть. Чудесные места. И это дешевле обойдется", - резонно заметил Лукашенко и призвал сограждан: "поберегите себя, родных и близких".