Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника

Полиция Полтавской области Украины опровергла информацию СМИ о том, что операция по обезвреживанию преступника, который ранее захватил заложника, завершилась. Злоумышленник отпустил заложника и скрылся в лесу в Решетиловском районе, сообщает новостной портал "Общественное" со ссылкой на источник. Полиция эту информацию подтвердила.

"Информация о том, что операция завершена, не соответствует действительности. Она продолжается", - заявила представитель пресс-службы полиции Полина Ларина в эфире телеканала "Украина-24".

Сейчас правоохранители ищут злоумышленника.

Напомним, что ранее в четверг преступник, которого пытались задержать за угон автомобиля, сначала взял в заложники украинского полицейского и угрожал взорвать гранату. После этого он согласился обменять удерживаемого на начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области Виталия Шияна. Вместе с ним он уехал на предоставленном правоохранителями автомобиле.

Преступник потребовал от полиции освободить его от уголовной ответственности. Однако власти отказались выполнять эти требования.

Позже стало известно, что захватчика зовут Скрипник Роман Николаевич. Ранее он участвовал в АТО, был осужден за хранение и сбыт наркотиков.