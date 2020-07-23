Помощь по соцконтракту станет доступнее

По соцконтракту можно будет собрать ребенка в школу, а также арендовать помещение или оборудование для предпринимательской деятельности. Изменения в госпрограмму о социальной поддержке населения подготовил минтруд, поправки опубликованы для общественного обсуждения.

Соцконтракт - это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом соцзащиты о предоставлении ему и его семье помощи в виде выплат, социальных услуг или жизненно необходимых товаров. Как пояснили в минтруде, адресная помощь гражданам ограничена перечнем возможных товаров и услуг. Например, сейчас от государства можно получить только товары первой необходимости, к которым не относятся одежда, обувь, школьные принадлежности. А именно это наиболее затратная статья расходов, которую самостоятельно не потянуть семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Ограничены возможности и начинающих предпринимателей. Так, гражданин, желающий открыть автомастерскую или ателье, сейчас не может на средства соцконтракта арендовать помещение, приобрести сопутствующие расходные материалы. Все это снижает эффективность соцконтракта, считают в минтруде.

"Расширение его возможностей позволит семьям приобретать товары и услуги для обучения детей. А тем, кто планирует развивать свой бизнес, направлять средства, полученные от государства, на приобретение материально-производственных запасов и аренду помещений", - сообщили "Российской газете" в ведомстве.

Однако лимиты на аренду все же предлагается ограничить, так что потратить на нее можно будет не более 15% от назначаемой гражданину выплаты. Учитывая, что сумма по соцконтракту может достигать 250 тысяч рублей, то на аренду приходится около 37 тысяч рублей. В среднем во столько обойдется месячная стоимость помещения площадью 25 кв. м.

Теперь соцконтракт позволит привлекать в помощь нуждающимся различные организации, центры занятости, органы региональной власти, чтобы задействовать их ресурсы в поисках работы или обучении, оказании поддержки на старте предпринимательской деятельности. Впервые в нем будет предусмотрена альтернатива стажировке в виде трудоустройства или назначения на новую должность. Практика показала, что она не всегда бывает необходима, иногда работодатель готов сразу принять человека на работу. Сейчас без неё не могут быть оформлены долгосрочные трудовые отношения, даже если в ней нет необходимости.

Изменения в госпрограмму по соцконтракту включают также обязанности для граждан. Например, получатели адресной меры поддержки должны будут предоставлять документы, подтверждающие выполнение мероприятий программы социальной адаптации по поиску работы, если по условиям соглашения трудоустраивались самостоятельно.

Средства соцконтракта можно будет потратить на одежду, обувь, школьные принадлежности

В минтруде напомнили, что сейчас помощь по соцконтракту могут получить жители 21 пилотного региона, но уже со следующего года она будет доступна всем россиянам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Мера поддержки предназначена для семей и одиноких граждан, доход которых ниже прожиточного минимума. С помощью нее государство планирует помочь им выбраться из бедности и, в отличие от выплаты пособий, не просто дать нуждающимся денег, а помочь перейти на самообеспечение. В регионах программа оказания помощи на основании социального контракта реализуется с 2013 года. В 2019 году в России было заключено 89,3 тысячи социальных контрактов. Большая часть из них приходится на семьи с детьми. В этом году на реализацию программы были выделены 7 млрд рублей. На эти средства в 2020 году запланировано заключить 68 тысяч социальных контрактов с охватом более 300 тысяч человек.