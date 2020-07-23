Председатель КНР пообещал "стратегическую поддержку" предпринимательству

По словам главы китайского государства, КНР находится на передних рубежах как в борьбе с эпидемией, так и в восстановлении экономики. Си Цзиньпин добавил, что в этом аспекте "ситуация намного лучше, чем ожидалось". Он призвал приложить все усилия для компенсации вызванных эпидемией потерь и стремиться к хорошим результатам в экономическом развитии по итогам года.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость продолжить работу по сокращению налогов и сборов, а также снижению арендных и процентных ставок. Нужно гарантировать, что меры по оказанию помощи доходят до адресатов и напрямую приносят пользу субъектам рынка, сказал он. Глава государства подчеркнул необходимость мер по расширению финансовой помощи субъектам рынка, а также по перепрофилированию экспортной продукции на внутренний рынок.

Необходимо приложить усилия по созданию ориентированной на рынок и основанной на верховенстве права деловой среды международного уровня, отметил Си Цзиньпин, призвав решительно внедрять Гражданский кодекс КНР и другие соответствующие законы и установления. Китай должен твердо придерживаться закона "Об иностранных инвестициях", расширять доступ к своему рынку и содействовать торговле и инвестициям, сказал он.

Подчеркнув необходимость установления доверительных и чистых отношений между правительством и бизнесом, Си Цзиньпин сказал, что мнения и предложения предпринимателей должны приниматься во внимание при разработке политики, касающейся предприятий. По его словам, Китай должен предоставлять больше качественных государственных услуг, чтобы помочь предпринимателям упрочить свои позиции в стране и развивать китайский рынок.

Си Цзиньпин призвал самих предпринимателей содействовать развитию предпринимательства в стране, стремиться к инновациям, быть добросовестными и социально ответственными. Он призвал их играть ключевую роль в создании новой модели развития в новую эпоху.

Председатель КНР потребовал от предпринимателей стать для общества примером честной и законопослушной деятельности, стремиться к стабильной занятости, заботиться о здоровье работников и рука об руку с ними преодолевать трудности.

Си Цзиньпин также призвал предпринимателей мыслить более глобально, чтобы оставаться в курсе последних тенденций и запросов международного рынка, повышать свою способность быстро вникать в международные правила, защищаться от рисков, свойственных ему.

В существующих внешних условиях, для которых характерны рост протекционизма, ухудшение экономической ситуации в мире и сокращение мирового рынка, Си Цзиньпин считает крайне важным объединить силы и сосредоточиться на раскрытии всех преимуществ огромного внутреннего рынка.

Глава китайского государства отдал соответствующим ведомствам распоряжение принять во внимание при разработке плана 14-й пятилетки замечания и предложения предпринимателей.