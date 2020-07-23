Премьер Беларуси сообщил о наличии средств для поддержки экономики

Комплекс мер, предпринятых правительством страны в условиях пандемии коронавируса, позволил экономно расходовать бюджетные резервы, подтвердил 23 июля премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"У нас остаются еще лимиты средств, и то, что они не все выбраны", - пояснил на уточняющий вопрос БЕЛТА глава кабинета, говорит о том, что ситуацию нельзя охарактеризовать как "сверхъестественную или кризисную".

О мерах поддержки экономики, уточнил он, было подробно доложено на совещании у президента. "Все эти цифры подсчитаны. Здесь и надбавки, и льготы, и рассрочки, и арендные каникулы, и так далее. Пока все суммы, которые запланированы в бюджете, еще не выбраны. По некоторым статьям они составляют порядка 50 процентов. Это говорит о том, что мы изначально спланировали больше средств, чем в реальности потребовалось", - заявил Головченко.

Наибольший объем средств, по его словам, потребовался на доплаты медикам - тем, кто работал непосредственно с пациентами и фактически рисковал собой. Внимание было обращено и на предприятия. В правительстве до сих пор работает специальная группа, которая оперативно рассматривает вопросы кредитной поддержки предприятий. "Льготные кредиты под гарантии правительства, местных бюджетов, но тем, кто реально использует эти деньги, чтобы пережить временные трудности, произвести продукцию, продать и потом вернуть кредит", - пояснил глава правительства.

Кстати, министр здравоохранения РБ Владимир Караник заявил новостным порталам, что в стране наблюдается стабилизация ситуации. "Уменьшается количество госпитализированных пациентов, уменьшается и количество тех, кто проходит лечение амбулаторно". Эта ситуация, по его данным, характерна для всех шести регионов РБ.

По официальным данным Минздрава, к четвергу в республике зарегистрирован 66 521 пациент с коронавирусом. Из них 59 061 прошли лечение и выздоровели, 513 человек скончались.