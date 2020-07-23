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23.07.2020 20:03
Рубрика: Власть

Путин и Трамп обсудили вопросы стратегической стабильности

Текст: Кира Латухина
Президенты России и США провели телефонный разговор.
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Дональд Трамп обстоятельно рассмотрели вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля. Была подтверждена актуальность консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

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Кроме того, было отмечено большое значение российской инициативы по проведению саммита "ядерной пятерки".

Лидеры затронули и ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

И Путин, и Трамп настроены на развитие торгово-экономического взаимодействия. Лидеры позитивно оценили сотрудничество в борьбе с распространением коронавируса.

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Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета по программе "Союз-Аполлон".

"Разговор носил конструктивный и содержательный характер", - заключили в пресс-службе Кремля.

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