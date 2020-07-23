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23.07.2020 16:03
Рубрика: Власть

Путин пошутил про оговорку в "сотенку миллиардов"

Текст: Кира Латухина

Президент заметил оговорку главы "Газпром нефти" Александра Дюкова и иронично ее прокомментировал. Это произошло во время запуска комплекса переработки нефти "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Глава государства принял участие в церемонии в формате видеоконференции.

Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
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"В 2011 году мы приняли решение о начале масштабной, серьезной модернизации завода стоимостью более 250 миллиардов рублей. Прошу прощения, более 350 миллиардов рублей", - сказал Дюков.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал "350 миллиардов", вы решили добавить сразу сотенку, нет?" - улыбнулся Владимир Путин.

Дюков пояснил, что нет, просто оговорка: "Так и есть. 350 миллиардов. 215 миллиардов уже инвестировано".

Власть Работа власти Президент Компании Нефть и газ Газпром нефть

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