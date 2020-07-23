Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты

Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.

Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка​​​. С вводом "Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. "Успешно реализован действительно очень важный, масштабный проект... большой, очень нужный для московского региона", - похвалил Владимир Путин. Президент отметил, что работа не прерывалась и в условиях эпидемии и поблагодарил за профессионализм.

"За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями", - констатировал глава государства. Теперь существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. "Это, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное - стабильно и бесперебойно поставлять на АЗС и в аэропорты столичного региона", - сказал Путин.

"В целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции - 350 млрд руб", - также заметил президент. Причем сейчас не только обновлено производство, но и построены новые очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. "Все это задает принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей", - подчеркнул он. Работа по комплексному обновлению завода будет продолжена до 2025 года.

"Важнейшая задача правительства и регионов - создать условия, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных хорошо оплаченных рабочих мест", - заявил Путин. Речь должна идти о глубокой модернизации и наращиванию мощностей всей промышленной базы, о проектах импортозамещения и создании современных производств. "Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь очень хорошим примером", - заключил он.