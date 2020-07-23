Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты

Новости

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти 12:42
КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение 12:39
Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей 12:36
Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС 12:33
В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19 12:31
Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России 12:30
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса 12:27
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики" 12:25
Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность 12:23
Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз 12:19
Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин" 12:17
Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн 12:17
Mitsubishi прекращает производство Pajero 12:14
Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ 12:12
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу 12:10
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского 12:08
В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП 12:08
На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины" 11:54
Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 11:47
Найден способ "видеть" кожей 11:44
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 11:23
Рубрика: Власть

Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты

Текст: Кира Латухина
Президент России в режиме видеоконференции открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ.
Московский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости Московский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
Московский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости

Завод обеспечивает топливом 40 процентов столичного рынка​​​. С вводом "Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80 процентов. "Успешно реализован действительно очень важный, масштабный проект... большой, очень нужный для московского региона", - похвалил Владимир Путин. Президент отметил, что работа не прерывалась и в условиях эпидемии и поблагодарил за профессионализм.

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин призвал сделать цифровые сервисы доступными

"За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями", - констатировал глава государства. Теперь существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. "Это, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное - стабильно и бесперебойно поставлять на АЗС и в аэропорты столичного региона", - сказал Путин.

"В целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции - 350 млрд руб", - также заметил президент. Причем сейчас не только обновлено производство, но и построены новые очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха. "Все это задает принципиально новые экологические стандарты, улучшает качество жизни людей", - подчеркнул он. Работа по комплексному обновлению завода будет продолжена до 2025 года.

"Важнейшая задача правительства и регионов - создать условия, чтобы такие индустриальные проекты активнее продвигались по всей стране, были интересны и выгодны бизнесу, инвесторам, и вели к созданию квалифицированных хорошо оплаченных рабочих мест", - заявил Путин. Речь должна идти о глубокой модернизации и наращиванию мощностей всей промышленной базы, о проектах импортозамещения и создании современных производств. "Московский НПЗ, использованные при его обновлении решения могут служить здесь очень хорошим примером", - заключил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Нефть и газ Президент

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов