Работа над вакциной от COVID-19 началась еще до объявления пандемии ВОЗ

В России работа над вакциной от COVID-19 началась в феврале, еще до момента, когда ВОЗ объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замдиректора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, один из разработчиков вакцины.

О начале пандемии новой коронавирусной инфекции ВОЗ официально объявила 12 марта, но эпидемиологи и инфекционисты поняли, что новый коронавирус представляет собой большую опасность, намного раньше.

"Идея, что мы включаемся и что-то делаем, возникла именно тогда, [в феврале]. В январе еще никто толком не понимал, с чем мы имеем дело. В феврале я участвовал в конференции ВОЗ - тогда стало ясно, что мы имеем дело с серьезной проблемой" - рассказал Денис Логунов в своем интервью Meduza.

Он также пояснил, почему вакцину удалось сделать так быстро.

"Вакцина, которую мы сделали, относится к векторным - это значит, что мы используем вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него, - пояснил ученый. - Метод основан на нашей работе по созданию такого рода вакцины против вируса Эболы, а перед тем, как случилась пандемия, мы уже три года разрабатывали вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS - и сомнений о том, что нужно делать, у нас не было. Работа началась в феврале, а создание самой вакцины заняло две недели".

Логунов подробно рассказал, как испытывался препарат-кандидат на нескольких видах животных, в том числе двух видах обезьян. "Мы отслеживали все: и выработку антител, и реакцию клеток иммунной системы. Сейчас заканчиваются испытания на двух группах добровольцев, всего 76 человек. Это меньше, чем заявлено в той же Великобритании, но, поверьте, тысячу человек там не будут вакцинировать еще долго", - отметил ученый. Напомним, что в Оксфордском университете сейчас проходят клинические исследования аналогичной вакцины, в которых, как заявлено, примут участие 1000 добровольцев.

Он также пояснил, почему решено регистрировать вакцину по упрощенной , ускоренной процедуре. "Прямо сейчас регистрация на ограниченных условиях нужна, чтобы в исследовании могли участвовать люди из группы риска - мы же не здоровых добровольцев собираемся защищать этой вакциной", - сказал Логунов. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко пояснял, что третья фаза клинических исследований, которая обычно проводится на расширенном круге добровольцев (предполагается, что это будет две тысячи человек), совпадет с введением вакцины в гражданский оборот.

Параллельно с Центром Гамалеи также с февраля продолжается работа над вакциной и в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Именно в этом Центре в самые сжатые сроки были разработаны первые российские тест-системы для диагностики новой инфекции. В "Векторе" к началу марта также было разработано около десятка вариантов будущей вакцины. Исследования на животных также прошли успешно, и в данный момент разработчики ожидают разрешения Минздрава РФ, чтобы начать клинические исследования на людях-добровольцах.