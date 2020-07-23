Работа в онлайн станет обычной практикой для большинства компаний

Одним из последствий пандемии COVID-19 станет глобальная перестройка работы компаний, о готовности серьезно перестроить свои бизнес-процессы сообщил 91% респондентов, опрошенных исследователями Группы HSDC. В рамках проекта "Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление" они поговорили с представителями более 2600 компаний из разных сфер экономики и узнали, как именно будет меняться их работа в самое ближайшее время.

Первой мерой станет перестройка и сокращение офисов. О планах по более эффективному использованию помещений заявили 38% опрошенных, при этом 29% готовы разместиться на меньшей площади, чем их организации занимали изначально.

Изменится и стиль работы персонала. Сделать гибкий график обычной практикой собираются 69% компаний. Одновременно 34% ответивших сообщили, что хотят сократить число командировок сотрудников, особенно в дальние города и страны. Опыт работы онлайн и переговоров в виртуальном пространстве показал нецелесообразность значительной части деловых поездок. В силу этого 57% респондентов указали, что деловые встречи внутри компании и с партнерами тоже планируют по возможности проводить в онлайн-формате.

Эта же практика коснется и основной работы. Взаимодействие онлайн, отработанное во время карантинных ограничений, планируют сохранить в 61% опрошенных компаний.

При этом большое внимание будет уделено внедрению программ устойчивого развития - об этом сообщил 91% респондентов, еще 27% компаний планируют оптимизировать свои логистические цепочки.

"Компании не ждут, когда им скажут, как перестроить бизнес-процессы, они начинают действовать уже сейчас, - прокомментировал полученные результаты председатель правления HSBC в России Малаки Макаллистер. - Согласно результатам нашего исследования, 63% респондентов уже изменили операционную модель ведения бизнеса, что является хорошим показателем, так как опыт показывает, что оперативные изменения по трансформации бизнеса делают его более гибким и позволяют успешнее преодолеть последствия кризиса".

Главными сложностями на пути восстановления после коронавирусного кризиса представители компаний назвали слабую финансовую и кадровую ситуации (по 62%). Вместе с тем, для 31% коммерческих организаций основной проблемой стало поддержание притока необходимого объема денежных средств. И в каждой третьей компании опасаются, что их может подвести низкий моральных дух сотрудников, измотанных жизненными и экономическими трудностями.