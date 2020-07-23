Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон станут героями странного мультика

Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон, три года назад удачно спевшиеся в комедийном боевике "Телохранитель киллера" (сиквел обещан), вновь собираются что-то совместно заделать. Что конкретно - сказать затруднительно, поскольку информация об их новом проекте поступает крайне неоднозначная.

То есть это будет анимационный сериал, и выйдет он на платформе Quibi - стриминговом сервисе для мобильных устройств, который был запущен в начале апреля, но бешеным успехом, мягко говоря, не пользуется. Название сериала (оцените каламбур) - Futha Mucka. А вот его официальный синопсис, цитируемый Variety:

"Сэмюэл Л. Джексон и Райан Рейнольдс любят друг друга. Точнее, Райан любит Сэма. Когда Сэма попросили прокомментировать свои чувства к Райану, он ответил: "Скажите, что вам не удалось со мной связаться для получения комментария". Когда в результате небольшого происшествия Сэм становится основным опекуном Райана, дело принимает странный оборот. Райан рад проводить все время с Сэмом. Связаться с Сэмом для получения комментария не удалось".

В общем, как хотите, так и понимайте.

Шоураннеры - Джим и Брайан Кехо ("Секса не будет!!!"). Джексон и Рейнольдс - в числе продюсеров. Насчет сроков ясности нет.