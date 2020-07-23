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23.07.2020 09:48
Рубрика: Общество

Более 40 артистов выступят на выпускном в Москве

Текст: Любовь Проценко

25 июля в столице пройдет общегородской выпускной в Парке Горького. На нем выступят более 40 артистов. В полночь выпускников ждет праздничный салют. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Фото: iStock
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- Праздничные мероприятия пройдут в специальных зонах с разными тематиками на территории всего парка. В 22:00 на сценах на Пушкинской набережной и у главного фонтана начнется грандиозный концерт - для ребят выступят их любимые певцы и артисты. Также в честь выпускников запустят праздничный салют. Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность, поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм, - рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Первая площадка - "Фантазия #Мечтай" - это зона погружения в концепцию мероприятия. Пройдя сквозь входную арку Парка Горького, ребята окажутся на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы, театрализованные представления, тематические фотозоны и волшебный лес.

В зоне "Коммуникация #Общайся" на сцене Stand Up и "Открытый микрофон" выступят популярные комики телеканала ТНТ: Артем Винокур, Виктория Складчикова, Гурам Амарян, Ирина Приходько, Алексей Шамутило и другие. Также выпускники смогут проверить свои знания в интеллектуальной битве "Квиз, плиз!" и попробовать себя в популярном шоу "Comment Out. Выпускной edition".

Для тех, кто еще не определился с выбором профессии, будет работать арт-объект "Кем ты станешь в будущем?" - гость сможет сфотографироваться, а робот случайным образом определит возможную специальность. Процесс будет сопровождаться зрелищным тесла-шоу. Арт-объект расположен на площадке "Наука #Открывай".

В зоне "Искусство #Твори" выпускники смогут побывать в необычном арт-лабиринте, а на территории "Экология #Береги" ребята и сопровождающие смогут отдохнуть под выступления джазовых музыкантов.

На сцене Пушкинской набережной в 22:00 начнется грандиозный концерт. До 06:00 исполнять хиты и поздравлять выпускников будут более 40 артистов, среди которых Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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С экранов к выпускникам обратятся более 20 знаменитостей - актриса Лиза Арзамасова, писатель Александр Цыпкин, ведущий "Comment Out" и "Галилео" Владимир Маркони, актриса Анна Хилькевич, 4-кратный олимпийский чемпион Алексей Немов и другие.

На выпускном на сцене у фонтана выступят артисты Московского продюсерского центра, подведомственного Департаменту культуры города Москвы: Blaque Song, Глеб Калюжный и группа "Шапито".

В полночь для выпускников пройдет торжественный салют.

При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. С 24 по 25 июля вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом.

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