Депутат МГД Александр Козлов: 400 животных из приютов обрели новый дом за счет онлайн-каталогов

Использование онлайн-каталогов во время пандемии стало особенно актуально для столичных приютов. С их помощью более 400 животных из приютов обрели новый дом. Такими данными поделился с журналистами глава комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Онлайн-каталоги выложены в социальных сетях приютов. С их помощью можно посмотреть фотографию животного, познакомиться с его биографией, нравом, способностями. "Это позволяет дистанционно познакомится с животным, не важно собакой или кошкой, - рассказывает Козлов. - И выбрать тех, кто приглянулся". Он вспомнил, как сам шесть лет назад выбрал так своего кота, просматривая фотографии онлайн. "Из сотен фотографий понял, что это тот кот, которого я хочу, и его забрал", - сказал депутат.

Выбрав питомца через онлайн-каталог, познакомиться с ним можно уже непосредственно в приюте. Причем сначала с будущим владельцем побеседует куратор-волонтер и руководство приюта, ведь просто так животных не отдают непроверенным людям. Только после того этого происходит процесс передачи

Несмотря на снятие ограничений, в столице онлайн-каталоги останутся доступными.

Напомним, что сейчас в столице работают 13 муниципальных приютов для бездомных животных. В конце марта все они были закрыты для посетителей и волонтеров из-за эпидемиологической обстановки. В период ограничений все работы проводили только сотрудники приютов - они ежедневно чистили вольеры, кормили животных, убирали территорию. Волонтеры вернулись в приюты только 9 июня. Посетители должны использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.