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23.07.2020 09:39
Рубрика: Общество

Еще 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице от коронавируса вылечились 453 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 453 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 173392, - сообщила вице-мэр.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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