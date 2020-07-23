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23.07.2020 14:13
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах

Текст: Иван Егоров
ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провели масштабную спецоперацию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае против членов международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Эта организация запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

На кадрах оперативного видео показано как спецназ выбивает при помощи кувалды дверь в частном доме, а также производит захват предполагаемых террористов в квартирах. Также показано задержание одного из членов МТО, который находился за рулем каршеринга.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
ФСБ опубликовала видео задержания предполагаемого террориста в Хабаровске

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ было задержано 22 человека из числа главарей организации и ее рядовых участников. При задержании у них были обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы МТО "ИДУ", а также паспорта с ложными установочными данными, которые использовались для противоправной деятельности.

По данным спецслужбы, члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, а также вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий. Кроме того они занимались финансированием боевиков в Сирии.

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