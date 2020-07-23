Ярославцы остановили не согласованный с ними ремонт дороги

Жители улицы в Заволжском районе Ярославля добились внесения изменений в проект ремонта автодороги, который их не устроил. Возмущение людей вызвал прежде всего перенос остановки общественного транспорта, создавший для многих большие неудобства. Дело даже дошло до акций протеста и коллективного обращения к региональному уполномоченному по правам человека.

До ремонта спорная остановка располагалась прямо на перекрестке окраинных ярославских улиц Колышкина и Шестой Овражной. Однако представители ГИБДД признали, что такой вариант размещения остановочного павильона не соответствует современным ГОСТам, согласно которым он должен отстоять от перекрестка минимум на 25 метров. Кроме того, остановки для транспорта, движущегося в противоположных направлениях, запрещено размещать друг против друга. В итоге, когда ремонтная очередь дошла до проезжей части улицы Колышкина, все эти требования были учтены, и проектировщики сдвинули остановочный "карман" в сторону примерно на 125 метров.

Но то, что на бумаге выглядело замечательно, в реальности оказалось серьезной проблемой: остановка заблокировала подъезд к одному из частных домов, а кроме того, перед жителями улицы замаячила перспектива преодолевать эти 125 метров для посадки в автобус по проезжей части, потому что тротуары в проекте не предусмотрены.

- Раньше перейдешь дорогу, а там тротуар до самой школы. Сейчас же идти надо прямо по дороге, а машины не едут - летают. Как детям в школу ходить по проезжей части?! - переживают люди.

Масла в огонь подлила трагедия, произошедшая на Колышкина через пару дней после того, как жители громко заявили о проблеме: какой-то лихач насмерть сбил здесь пожилую женщину-велосипедиста. Она была социальным работником и направлялась к одной из своих подопечных. Местные погибшую хорошо знали.

Остановка заблокировала подъезд к одному из частных домов

"Держать удар" представителям мэрии и ГИБДД пришлось на дороге, которую люди в сердцах уже назвали "не безопасной и не качественной" - в пику известному проекту. Итогом этой встречи с жителями стал строительный тайм-аут, взятый "чтобы "еще раз перепроверить документацию и рассмотреть возможность изменений". И хотя результат перепроверки устроил не всех, позитивных решений жители улицы Колышкина добились.

- К сожалению, кардинально поменять ситуацию в части расположения остановочных комплексов невозможно. Требования ГОСТ и СНИП нам это сделать запрещают, - объяснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. - Но в те проектные решения, которые были приняты ранее и прошли экспертизу, будут внесены небольшие изменения.

Власти заверили, что от заблокированного дома остановку отодвинут на 20 метров, а к двум остановочным комплексам протянут тротуары шириной полтора метра для обеспечения пешеходной доступности школы N 41. Кроме того, здесь, а также напротив школы сделают пешеходные переходы с "лежачими полицейскими".

Ремонт дороги продолжится после внесения изменений в проектно-сметную документацию.

Комментарий

Сергей Бабуркин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области:

- Конечно, было бы лучше все это обсудить с людьми на стадии проектирования. Но хорошо, что представители мэрии не встали в позу, заявив, что есть утвержденный проект, а встречались с жителями, обсуждали, искали варианты для маневра в этой непростой ситуации, чтобы удовлетворить требования граждан. Диалог и взаимодействие состоялись. Из этого надо извлечь уроки. То есть предварительно проводить подобные обсуждения и согласования, учитывая интересы людей и реальную ситуацию.