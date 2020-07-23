Как за несколько лет поменялась процедура ЭКО в Москве

По данным столичного департамента здравоохранения, в прошлом году в семьях москвичей появились 3,5 тысячи детей, рожденных с помощью экстракорпорального оплодотворения. На этот результат работали почти четыре десятка городских учреждений здравоохранения, имеющие в своем составе отделения ЭКО, в том числе городская клиническая больница имени В.В. Вересаева. Здесь ежегодно проводят до 700 процедур экстракорпорального оплодотворения, половина которых делается по программе обязательного медицинского страхования.

Отделение ЭКО в этой больнице существует уже 11 лет и, как говорит его заведующая Карина Григорян, за это время многое поменялось. Начиная от того, что забор биологического материала у женщин теперь проходит не механическим способом, при котором имеется вероятность его повредить, а с помощью лазера для клеточной микрохирургии. Заморозка эмбрионов проводится не двуокисью углерода, когда внутри клеток образуются кристаллы льда, а смесью газов, что гарантирует бережную и равномерную криоконсервацию. Врачи научились "ловить" и заставлять работать единственный сперматозоид, найденный в семенной жидкости будущего отца. А еще - проводить генетический анализ эмбриона, чтобы подсаживать женщинам только гарантированно здоровые, без каких-либо генетических поломок, приводящих к болезням. При этом процент первых успешных подсадок до сих пор не превышает 45. То есть из ста обратившихся за ЭКО женщин после первой же процедуры беременеют 45. Остальным приходится заходить на второй, а, бывает, и на третий-четвертый круг.

"Во-первых, поменялся сам подход к процедуре, - объясняет данные статистики Григорян. - Раньше женщинам подсаживали сразу по пять эмбрионов, в надежде, что хоть один да приживется". Сейчас врачи работают только с одним эмбрионом. Потому что многоплодная беременность - это всегда дополнительный риск для здоровья и будущей мамы, и малышей. А на ЭКО здоровых женщин и без того мало. И даже если у мамы все в порядке, есть неполадки у папы, что, безусловно, сказывается на качестве биоматериала. Так зачем лишний раз рисковать?

"Во-вторых, у нас стало больше возрастных пациенток. Верхней возрастной границы для проведения процедуры ЭКО нет, к нам иной раз приходят и 50-летние дамы", - продолжает Карина Григорян. Столичная программа экстракорпорального оплодотворения гарантирует каждой семье с проблемами зачатия две бесплатные процедуры в год. То есть теоретически ходить на ЭКО можно долго. Но врачи понимают: после 40 лет беременность нередко проходит с осложнениями - одного бы младенца нормально выносить... Именно поэтому в некоторых странах Европы подсадку более одного эмбриона уже запретили законодательно. Впрочем, те же врачи рассказывают: нередки случаи, когда подсадили будущей маме один эмбриончик, а первое же УЗИ показывает - будет двойня. Яйцеклетка разделилась в процессе созревания. И это всегда - приятный сюрприз.

После того как тест покажет две заветных полоски, врачи своих пациенток не бросают. "Мы наблюдаем их до седьмой недели беременности, за это время делаем два ультразвуковых исследования. И лишь убедившись в том, что беременность развивается нормально, а сердцебиение плода не внушает опасений, отправляем будущих мам вставать на учет в женскую консультацию", - рассказывает заведующая отделением. При этом в криобанке больницы могут остаться еще другие эмбрионы этой же пары - как правило, врачи готовят несколько "комплектов" для подсадки, чтобы их можно было использовать при повторных попытках. За ними можно вернуться - и некоторые так и делают, решив родить еще одного ребенка с помощью ЭКО. А можно отдать свои эмбрионы тем, у кого по ряду причин нет и не может быть своего биоматериала. Например, одинокие женщины с серьезными гинекологическими проблемами могут познать радость материнства только с помощью донорских эмбрионов. Но их передача в любом случае осуществляется только при согласии "хозяев".

Из ста обратившихся за ЭКО женщин после первой же процедуры беременеют 45. Остальным приходится заходить на второй, а, бывает, и на третий-четвертый круг

И еще об одной тенденции говорят сегодня врачи. Еще несколько лет назад факт рождения ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения многие семьи старались скрывать - не каждому хотелось признаваться в таких вот проблемах со здоровьем. Но сегодня ЭКО стало такой же обыденной медицинской процедурой, как имплантация зубов или удаление желчного пузыря и новоиспеченные родители говорят об этом свободно. В чем и убедились журналисты "РГ", встретив в больнице имени Вересаева москвичку Елену с годовалой дочкой Полинкой. Они пришли навестить врачей, которые помогли малышке появиться на свет. Елене удалось стать мамой в 40 лет с третьей попытки. Говорит, что думает о том, чтобы прийти сюда еще и за сыном.