Москвичи перестают покупать жилье за наличные

Количество ипотечных сделок на московском рынке недвижимости практически вернулась к уровню прошлого года. За первый летний месяц в столице (без учета Зеленограда и новой Москвы) было выдано 2,2 тысяч ипотечных кредитов, что всего на четые процента ниже показателя июня прошлого года, подсчитали в девелоперской компании Level Group.

При этом число не ипотечных сделок продолжает снижаться, их стало почти в полтора раза меньше год к году. В июне их заключили только 1100. Это говорит о том, что москвичи все реже покупают жилье за наличные и чаще отдают предпочтение ипотеке. Большое влияние на это оказала программа льготной ипотеки с господдержкой.

В одном из проектов девелоперской компании в июне доля ипотечных сделок достигла 92 процентов, из которых на программу господдержки пришлось 78 процентов. Причем на ипотеку обратили внимание даже покупатели бизнес-сегмента - они тоже оценили преимущества кредитования с господдержкой.

"По данным Росреестра, в Москве с момента запуска программы субсидированной ипотеки было заключено около 2000 договоров со ставкой 6,5 процента, - говорит гендиректор компании Кирилл Игнахин. - Значительную поддержку покупателю оказывает и снижение банками первоначального взноса. В целом, сегодня мы видим, как меняется понимание самого банковского продукта, ипотека становится более интересной и регулируется не только через ставку, но и через величину первого взноса, дату первого платежа и так далее".