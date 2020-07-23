Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица

К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.

В социальных сетях москвичи активно обсуждают перемену на памятнике Владимиру Высоцкому, установленному на Ваганьковском кладбище на могиле поэта, актера и барда. Раньше на бронзовом лице были сомкнутые губы, а глаза смотрели в пространство чуть выше головы взрослого человека, сейчас рот на памятнике открыт, а само выражение лица напоминает то, каким оно было у актера в роли Жеглова. По данным РЕН ТВ, изменил голову памятнику его автор, скульптор Александр Рукавишников. В интервью телеканалу он заявил, что памятник на могиле поэта был установлен в 1985 году с одобрения родственников барда.

"Это не новый вариант, это то, что запрещалось сделать 38 лет назад, я сделал так, как хотел изначально. Я изменил высоту и выражение лица", - сказал он журналистам.

Напомним, что это не первая переделка старого памятника. Так в этом году на Манежной площади весной появился новый памятник маршалу Жукову. Как оказалось, новый памятник должен был заменить на время реставрации привычную фигуру, однако позже от этой идеи отказались. И к началу мая на Манежной площади вернулась привычная бронзовая фигура маршала.