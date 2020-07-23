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23.07.2020 17:58

Работники НВ АЭС приняли участие во молодежном слете Росэнергоатома

Семь молодых работников Нововоронежской АЭС приняли участие во Втором молодежном слете Концерна "Росэнергоатом", который в этом году из-за коронавирусной инфекции проходил в онлайн-формате.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Мероприятие состоялось при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Участниками Слета стали более двухсот человек из разных городов присутствия атомных объектов. Руководители атомной отрасли рассказали о возможностях для молодежи, перспективе развития атомной энергетики, ответили на вопросы молодых лидеров, а также заслушали их доклады. По итогам двух дней Слета были разработаны цели и задачи движения молодых атомщиков на ближайшие несколько лет.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Я совсем недавно работаю на Нововоронежской АЭС, в молодежном Слете участвовала впервые. В этом году мероприятие проходило в непривычном формате, что позволило понять ценность и необходимость развития и использования современных цифровых технологий в нашей жизни. Слет дал возможность дистанционно пообщаться с коллегами из других городов, вдохновиться их опытом, вовлечься в общую работу над молодежными проектами, понять, куда двигаться дальше", - сказала специалист Управления информации и общественных связей НВ АЭС Евгения Шашова.

На Слете отметили активное участие молодых работников Нововоронежской АЭС в отраслевых конкурсах в 2019 году. Инженер-радиометрист отдела радиационной безопасности Елена Витковская и ведущий инженер электроцеха Александр Зимин стали финалистами дивизионального конкурса "Энергия молодых" в номинациях "Восходящая звезда" и "Молодой лидер", получив награду за 2 места от генерального директора Концерна "Росэнергоатом" Андрея Петрова. Также проект молодых работников Нововоронежской АЭС "Устройство локализации протечек" стал победителем по итогам первой Бизнес-лаборатории Концерна "Росэнергоатом".

Фото: Нововоронежская АЭС
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В завершение Слета были подведены итоги конкурса видеороликов на лучшие практики по работе с молодежью. Первое место занял видеоролик нововоронежского филиала АО "Атомэнергоремонт" о фестивале "Новофест", который в 2019 году прошел в рамках Дня города в Нововоронеже и был направлен на популяризацию атомных профессий.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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