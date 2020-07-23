Вадим служил в в/ч 3748, ездил в командировки на Северный Кавказ и в январе 2005 года получил удостоверение ветерана боевых действий. А уже в октябре - погиб "при выполнении служебно-боевых задач... в результате диверсионно-террористического акта". Родители военнослужащего, Наталья Васильевна и Виктор Мирзаевич Садыковы, обратились в управление МВД России по Белгородской области за пенсией по случаю потери кормильца. По закону размер выплаты должны были повысить на 32 процента в связи с тем, что у Вадима был тот самый "ветеранский" статус. Но, как неоднократно писала "РГ", силовые министерства признают эту норму только по вердикту суда.
Садыковы обратились в благотворительный фонд "Право Матери", который оказывает правовую помощь семьям погибших российских военнослужащих бесплатно - на средства Фонда президентских грантов. Ведущий юрист организации Татьяна Сладкова составила иск, и 26 февраля 2020 года дело было выиграно в Октябрьском райсуде Белгорода.
МВД подало апелляцию. На рассмотрение жалобы представители министерства не явились. Их доводы коллегия судей не поддержала. Февральское решение в пользу Садыковых вступило в законную силу и должно быть исполнено.
Кстати
Президентский грант фонда "Право Матери" позволяет быстро отсудить родным погибших ветеранов боевых действий (офицеров или контрактников) 32-процентную добавку к пенсии. Без решения суда ее никому не назначают. Для семей (родителей, вдов, несовершеннолетних детей) правовая поддержка не стоит ни копейки. Родные ветеранов могут обратиться в фонд лично или коллективно через организации солдатских матерей в своем регионе. Подробности по телефону: +7 (495) 606-05-81 в будние дни с 9 до 16 часов, по четвергам - с 14 до 20. Сайт: www.mright.hro.org.