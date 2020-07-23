Родители погибшего майора Вадима Садыкова из Белгорода получат компенсацию от министерства внутренних дел. Ведомство пересчитает им размер пенсии по случаю потери кормильца и выплатит более 400 тысяч рублей за прошлые годы. Такое определение вынесла коллегия областного суда.

Вадим служил в в/ч 3748, ездил в командировки на Северный Кавказ и в январе 2005 года получил удостоверение ветерана боевых действий. А уже в октябре - погиб "при выполнении служебно-боевых задач... в результате диверсионно-террористического акта". Родители военнослужащего, Наталья Васильевна и Виктор Мирзаевич Садыковы, обратились в управление МВД России по Белгородской области за пенсией по случаю потери кормильца. По закону размер выплаты должны были повысить на 32 процента в связи с тем, что у Вадима был тот самый "ветеранский" статус. Но, как неоднократно писала "РГ", силовые министерства признают эту норму только по вердикту суда.

Садыковы обратились в благотворительный фонд "Право Матери", который оказывает правовую помощь семьям погибших российских военнослужащих бесплатно - на средства Фонда президентских грантов. Ведущий юрист организации Татьяна Сладкова составила иск, и 26 февраля 2020 года дело было выиграно в Октябрьском райсуде Белгорода.

По закону размер выплаты должны были повысить на 32 процента

МВД подало апелляцию. На рассмотрение жалобы представители министерства не явились. Их доводы коллегия судей не поддержала. Февральское решение в пользу Садыковых вступило в законную силу и должно быть исполнено.

Кстати

Президентский грант фонда "Право Матери" позволяет быстро отсудить родным погибших ветеранов боевых действий (офицеров или контрактников) 32-процентную добавку к пенсии. Без решения суда ее никому не назначают. Для семей (родителей, вдов, несовершеннолетних детей) правовая поддержка не стоит ни копейки. Родные ветеранов могут обратиться в фонд лично или коллективно через организации солдатских матерей в своем регионе. Подробности по телефону: +7 (495) 606-05-81 в будние дни с 9 до 16 часов, по четвергам - с 14 до 20. Сайт: www.mright.hro.org.