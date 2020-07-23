Сергунина назвала самые популярные онлайн-сервисы для бизнеса

На портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" предпринимателям доступны более 20 онлайн-сервисов и услуг, только за первые шесть месяцев этого года ими воспользовались 21,5 тысячи раз. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, самой востребованной на портале стала онлайн-услуга "Законодательный бизнес-дайджест" - к ней обратились за полгода более 8,3 тысячи раз. Следом по востребованности идет сервис дистанционных консультаций, которым воспользовались почти 3 тысячи раз. Чуть меньше запросов было к сервису "Проверка контрагентов" - он замыкает тройку популярных услуг.

"В городе активно развивается инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Например, предприниматели могут дистанционно подать заявку на получение субсидий, подготовить документы для регистрации своего дела, подобрать городские помещения для бизнеса", - говорит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На портале mbm.mos.ru все желающие также могут узнать всю информацию о мерах поддержки бизнеса, почитать о льготной аренде помещений, бесплатных обучающих семинарах и мастер-классах, проконсультироваться по поводу открытия своего дела.