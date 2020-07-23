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23.07.2020 17:05
Рубрика: Власть

Собянин исключил введение новых ограничений из-за коронавируса

Текст: Александр Мелешенко
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не собираются вводить новых ограничений из-за коронавируса - обстановка в городе остается стабильной и спокойной, число заболевших ковидной пневмонией в городе за две недели уменьшилось на четверть. Об этом градоначальник заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины, - сказал мэр. - В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5-6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Пока же коронавирус остается и будет жить долго, уверен градоначальник. В мире регистрируют все больше заболевших, но Москва прошла пик заболеваемости. За последние две недели, к примеру, ситуация в городе улучшилась.

"Примерно на четверть уменьшилось количество ковидных пневмоний, на четверть меньше стало поступать недельных объемов пациентов в больницы. На 20 процентов стало меньше тяжелобольных, которые лежат на аппаратах ИВЛ. Все это говорит о том, что ситуация в Москве позитивно-стабильная. Но, конечно, необходимо соблюдать определенные меры предосторожности", - напомнил Собянин.

В целом Москва практически вернулась к показателям жизни до пандемии, отметил мэр. Трафик на дорогах, к примеру, составляет около 90 процентов от показателей прошлого года в середине лета.

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