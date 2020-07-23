Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за месяц в Москве остается отрицательным

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 608 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших за месяц в Москве остается отрицательным. Количество выявленных случаев с 1 июля держится на низком уровне.
Среди вновь выявленных случаев 53,9% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 27,5% - от 46 до 65, 6,9% - от 66 до 79, еще 4,3% - старше 80 лет. Дети составляют 7,4% среди заболевших.
Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.