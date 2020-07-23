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23.07.2020 11:26
Рубрика: Общество

Три птенца полярной совы появились в Московском зоопарке

Текст: Ирина Огилько

Три птенца полярной совы появились на свет в Московском зоопарке. Сейчас малышей уже могут увидеть посетители, об этом сообщили "РГ" в пресс-службе зоосада.

Птенцам около месяца, они вышли из гнезда, самостоятельно берут пищу. Взрослое оперение у птенцов появится ближе к зиме, пол можно будет определить через год.

Фото: instagram.com/nskzoo
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"Чтобы не беспокоить родителей и малышей, в вольере не стали косить траву, эта мера обезопасит семейство от лишних глаз и шума, тем более что у самки это первые птенцы", - пояснили "РГ" в пресс-службе. Как вспоминают специалисты, пока самка находилась в гнезде, обустроенном в земле, отец семейства кормил и защищал ее даже от сотрудников зоопарка. Поэтому киперы вынуждены были заходить в вольер в толстых куртках и защитных перчатках.

Напомним, что вольер с совами расположен рядом с вольером белых медведей на новой территории.

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