В Гидрометцентре спрогнозировали возвращение жары в Москву

Ближайшие два дня в центре европейской территории ожидаются прохладными. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, преобладающая температура днем составит +16 +21 градус. На юге Центрального округа до 25 тепла с умеренными дождями. Но постепенно погода начнет налаживаться.

В выходные воздух в центре, в том числе и в столичном регионе, прогреется до 25 градусов. А по предварительному прогнозу, во вторник на следующей неделе уже может потеплеть до 28 градусов, что даже выше климатической нормы. Дождливо на северо-западе. В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях сегодня прогнозируется град. Пока там тоже не жарко - днем около 20 тепла. В воскресенье на пару градусов станет теплее.

Не обходится без обильных осадков и на юге. Но там при этом и очень тепло - в Краснодарском крае в районе +30 градусов. Температура воды в Черном море в районе Анапы +25, в Сочи и Туапсе +27 градусов, у берегов Крыма +24+25 градусов.

На Урале дожди теряют свою силу. Закончился период аномально жаркой погоды на юге Западной Сибири. Там ожидаются нормальные температуры до +25 градусов. Еще тепло на юге Красноярского края от 23-х до 28-ми выше ноля, но также не обойдется без дождей.

Все тепло, похоже, сосредоточилось в Якутии - там этим летом рекорд следует за рекордом. Сейчас в этом северном регионе +30 +35. Раскаленный воздух поступает туда из Монголии и Китая. Местами до 30 градусов поднимаются столбики термометров и в континентальных районах Магаданской области.