Еще 18 природных парков Москвы получили статус особо охраняемых территорий. Такое решение принял мэр Сергей Собянин. Что это за территории и почему их взяли под особую охрану, "РГ" рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Менее доступными природные парки из-за нового статуса не станут - гулять и отдыхать в них москвичи смогут как и раньше. Фото: РИА Новости

По его словам, в столице до недавнего времени было 17 тысяч га территорий с особым охранным статусом. На них обитают 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Вновь присоединенные природные парки добавили к ООПТ еще 1,73 тыс. га. Таким образом, сегодня в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий общей площадью 19 тыс. га. Это 7,5% территории города. "И прежде чем попасть под охрану, ООПТ прошли тщательную проверку - на уникальность, наличие требующей охраны флоры и фауны, соседство с магистралями и жилыми домами, которые могут нанести им вред. По закону на ООПТ не допускаются любые действия, которые могут причинить вред природным объектам и обитателям, - рассказывает Кульбачевский. - Например, запрещен въезд транспорта без спецразрешения, нельзя уничтожать и срывать растения, беспокоить животных, наносить урон природе, замусоривать территорию, сажать или рубить деревья, разводить костры, сжигать сухие листья и траву, ставить торговые палатки без нашего разрешения и многое другое. За нарушение этих правил, прописанных в законе Москвы "Об особо охраняемых природных территориях", налагается штраф в размере от 4 до 300 тысяч рублей".

Теперь охранный статус имеет природно-исторический парк "Кусково". Здесь обитают и произрастают более 50 видов уникальных животных и растений

Самая большая по площади новая ООПТ - это комплексный заказник "Зеленоградский", созданный в одноименном округе города. Новый статус позволит не только сберечь природу, но еще и сохранить любимое место отдыха горожан - озеро Черное. На 939,7 га территории заказника расположены два памятника природы - "Голеневский ручей" и "Малинское болото", где произрастают более 460 видов растений, в том числе уникальные для мегаполиса верески.

На западе столицы почти у МКАД появился ландшафтный заказник "Долина реки Очаковки". Здесь обитают 12 краснокнижных видов птиц, среди которых коростель и ушастая сова. Встречаются и редкие животные: ласка, полевка-экономка и мышь-малютка - самый мелкий из млекопитающих на Земле.

После завершения благоустройства парка Южное Бутово половина его территории - 70 га - превратилась в ландшафтный заказник "Южное Бутово" и экологический парк "Северное Бутово".

А созданию еще одного ООПТ поспособствовали жители востока столицы. Теперь охранный статус имеет природно-исторический парк "Кусково". И не зря - на этой территории обитают и произрастают более 50 видов уникальных животных и растений.