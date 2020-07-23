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23.07.2020 21:23
Рубрика: Власть

В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий

Текст: Ирина Рыбникова

С 31 июля в Подмосковье разрешено проведение досуговых мероприятий. Губернатор области Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление.

Из документа следует, что могут начать работать зрительные залы, в которых не больше 3000 мест - при условии половинной загрузки. На тех же условиях открываются игровые комнаты в торговых центрах, зрелищные, выставочные и просветительские центры.

Торговый оборот в Подмосковье превысил докарантинный уровень

С 1 августа в Подмосковье разрешено посещение букмекерских контор и курение кальянов в ресторанах.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлён до 9 августа.

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