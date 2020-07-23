В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий

С 31 июля в Подмосковье разрешено проведение досуговых мероприятий. Губернатор области Андрей Воробьев подписал соответствующее постановление.

Из документа следует, что могут начать работать зрительные залы, в которых не больше 3000 мест - при условии половинной загрузки. На тех же условиях открываются игровые комнаты в торговых центрах, зрелищные, выставочные и просветительские центры.

С 1 августа в Подмосковье разрешено посещение букмекерских контор и курение кальянов в ресторанах.

При этом режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлён до 9 августа.