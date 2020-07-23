В семи столичных парках возобновились экскурсии

Экскурсионные программы возобновили столичные парки, среди которых музей-усадьба "Кусково", парки "Кузьминки", "Сокольники" и другие. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Участники смогут увидеть достопримечательности и исторические места парков, а также узнают любопытные факты о природе. Так, в Измайловском парке экскурсии запланированы на 1,8,15, 22, 29 августа, начало каждой - в 15:00. Здесь же покажут конюшни, народное дерево и многое другое. Экскурсия бесплатная. Прогулка стартует от памятника Владимиру Ленину.

Первая экскурсия в Воронцовском парке запланирована на 25 июня в 13:00, последующие - на 2 и 22 августа. Вход у парадного подъезда. Экскурсанты узнают о тайнах усадьбы 18 века, ее владельцах, дереве четырех дел и многом другом. Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 580-26-78.

Парк "Кузьминки" приглашает на экскурсии по бывшему имению князей Голицыных. Прогулки с гидом платные и запланированы на 25 июля, а также 22, 23, 29 и 30 августа в 11:00 и 13:00. Они посвящены истории архитектурного и хозяйственного комплекса усадьбы XVIII-XIX веков. На экскурсиях по музею-усадьбе и парку Кусково гостям расскажут, почему имение графов Шереметевых считали подмосковным Версалем, для каких целей в парке строили различные павильоны, среди которых выделяется рукотворная пещера - грот. Вход платный.

В Сокольниках первая экскурсия пройдет 26 июля в 14:30. Гости увидят, где охотились цари, как Петр I организовал майские гулянья в парке, ставшие самым популярным московским праздником. А 9 августа в 14:30 гостей зоны отдыха ждет познавательная прогулка "Парк советского периода". Обе экскурсии платные.

В парке "Северное Тушино" гостей ждет обзор дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Информация о расписании и ценах на билеты представлена на сайте mosgor-park.ru.

Любителям природы стоит сходить на экскурсию "Растения и животные ландшафтного парка "Митино". 25 июля в 12:00 гостям расскажут о редких растениях и животных парка. А 1 августа запланирована экскурсия в 14:30 по "По объектам культурного и археологического наследия", на которой можно узнать, по какому принципу расселялись наши предки и почему они выбрали в качестве места жительства территорию нынешнего района Митино. Кроме того, участникам покажут фрагменты Волоцкой дороги, которая существовала здесь 700 лет назад. Экскурсия платная, билеты можно купить на официальном сайте парка.

Напомним, что на территории зеленых зон продолжают действовать профилактические ограничения. Посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.