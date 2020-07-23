Новости

Часть проектов для реализации обновленной Конституции внесут осенью 14:20
Матвиенко: Сенаторы настроены поддержать закон о многодневном голосовании 14:19
В Рязани обвиняемого в убийстве пяти человек признали вменяемым 14:10
Названы астрономические суммы гонораров Гарика Харламова за корпоративы 14:08
Премьер Беларуси сообщил о наличии средств для поддержки экономики 14:07
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности 13:59
Матвиенко против отмены "дня тишины" перед выборами 13:57
В Ленобласти нашли два шведских редута времен Северной войны 13:52
В Феодосии гидроцикл порезал голову дайверу 13:49
Молодые нижегородцы спасли из огня мать с двумя детьми 13:48
Над спецэффектами "Ведьмака" будет работать студия Джорджа Лукаса 13:44
В Карелии из-за нехватки мест на кладбище людей начали хоронить в лесу 13:40
В Крыму льготникам-пассажирам электричек оформят бесконтактные карты 13:39
В Арзамасе проверят информацию об избиении школьников подростком 13:33
HBO продлил сериал "Перри Мейсон" на второй сезон 13:32
Почти в 200 миллионов евро обошлась Беларуси борьба с COVID-19 13:30
Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов 13:25
В горах Сочи второй день идет поиск заблудившихся туристов 13:23
В семи столичных парках возобновились экскурсии 13:23
Вышел "экспортный" трейлер российского космохоррора "Спутник" 13:20
Вандалы повредили памятник "Полуторке" на Дороге жизни в Ленобласти 13:11
Предшественники Vesta: какие Lada мы потеряли 13:07
В Башкирии 18-летнего жителя осудили за содействие терроризму 13:06
Генассамблея ООН впервые может пройти в видеоформате 12:59
Песков подтвердил поручение проработать хеджирование нефтяных доходов 12:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 13:23
Рубрика: Культура

В семи столичных парках возобновились экскурсии

Текст: Ирина Огилько
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Экскурсионные программы возобновили столичные парки, среди которых музей-усадьба "Кусково", парки "Кузьминки", "Сокольники" и другие. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Фото: Юрий Кавер / РИА Новости
В Москве ввели штрафы за борщевик

Участники смогут увидеть достопримечательности и исторические места парков, а также узнают любопытные факты о природе. Так, в Измайловском парке экскурсии запланированы на 1,8,15, 22, 29 августа, начало каждой - в 15:00. Здесь же покажут конюшни, народное дерево и многое другое. Экскурсия бесплатная. Прогулка стартует от памятника Владимиру Ленину.

Первая экскурсия в Воронцовском парке запланирована на 25 июня в 13:00, последующие - на 2 и 22 августа. Вход у парадного подъезда. Экскурсанты узнают о тайнах усадьбы 18 века, ее владельцах, дереве четырех дел и многом другом. Участие бесплатное, но нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 580-26-78.

Парк "Кузьминки" приглашает на экскурсии по бывшему имению князей Голицыных. Прогулки с гидом платные и запланированы на 25 июля, а также 22, 23, 29 и 30 августа в 11:00 и 13:00. Они посвящены истории архитектурного и хозяйственного комплекса усадьбы XVIII-XIX веков. На экскурсиях по музею-усадьбе и парку Кусково гостям расскажут, почему имение графов Шереметевых считали подмосковным Версалем, для каких целей в парке строили различные павильоны, среди которых выделяется рукотворная пещера - грот. Вход платный.

В Сокольниках первая экскурсия пройдет 26 июля в 14:30. Гости увидят, где охотились цари, как Петр I организовал майские гулянья в парке, ставшие самым популярным московским праздником. А 9 августа в 14:30 гостей зоны отдыха ждет познавательная прогулка "Парк советского периода". Обе экскурсии платные.

В парке "Северное Тушино" гостей ждет обзор дизельной подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец". Информация о расписании и ценах на билеты представлена на сайте mosgor-park.ru.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Три птенца полярной совы появились в Московском зоопарке

Любителям природы стоит сходить на экскурсию "Растения и животные ландшафтного парка "Митино". 25 июля в 12:00 гостям расскажут о редких растениях и животных парка. А 1 августа запланирована экскурсия в 14:30 по "По объектам культурного и археологического наследия", на которой можно узнать, по какому принципу расселялись наши предки и почему они выбрали в качестве места жительства территорию нынешнего района Митино. Кроме того, участникам покажут фрагменты Волоцкой дороги, которая существовала здесь 700 лет назад. Экскурсия платная, билеты можно купить на официальном сайте парка.

Напомним, что на территории зеленых зон продолжают действовать профилактические ограничения. Посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Захвативший заложника в Полтаве потребовал освобождения от ответственности
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Тест: 6 каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
"Золотая маска" покажет первые спектакли в конце июля