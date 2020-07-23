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23.07.2020 17:16
Рубрика: Происшествия

В Смоленске осудили главаря "золотой банды"

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Смоленский областной суд вынес приговор 50-летнему Геннадию Шентуеву - он признан виновным в организации и руководстве бандой, специализировавшейся на ограблении ювелирных магазинов, 13 разбойных нападениях и более мелких преступлениях типа хранения огнестрельного оружия или использования поддельных автомобильных номеров.

В течение нескольких лет "золотая банда" совершала вооруженные налеты на торговцев драгоценностями в восьми регионах северо-запада России: от Москвы до Санкт-Петербурга. В ходе нападений преступники использовали как настоящее огнестрельное оружие (пистолеты ТТ и ПМ), так и его муляжи.

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- Забирали в основном золото. Объем похищенного исчисляется сотнями наименований и десятками килограммов ювелирных изделий, - рассказала пресс-секретарь суда Юлия Григорьева. Общий ущерб от деятельности банды Шентуева достиг 150 миллионов рублей.

Будучи пойманным, главарь группировки полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке. Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима. Также удовлетворены гражданские иски от потерпевших.

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