На днях Ивана Заборовского выписали из больницы. Он провел несколько дней в ожоговом отделении после того, как в начале июля во время тренировки на стадионе в Орехове-Зуеве в него попала молния.

Иван Заборовский и тренер Антон Басов, который его спас. Фото: twitter.com/ZnamyaTrudaFC

Вернувшись домой, Иван пошел в церковь. Но храм он посещал и раньше, до того, как все случилось.

- Вскоре поговорю с батюшкой, который молился за меня, когда я был в больнице, - объясняет Иван. И вспоминает, как впервые оказался на месте, где был поражен ударом молнии.

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

- Увидел обгоревший кусок газона. Жутковато и неприятно... А вообще помню только начало того дня, как вышел из дома. Тренировка, на которой все произошло, не сохранилась в памяти.

Ивана спас тренер Антон Басов, который до приезда скорой помощи сделал ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Позже Басов рассказывал, что футболка на Иване сгорела.

- Да, мне тоже сказали, что футболка и шорты сгорели, все это дымилось. Думаю, остатки одежды выкинули, когда я оказался в больнице. А бутсы сохранились. Правда, они раздроблены...

А еще остались мелкие шрамы на шее: "Это от цепочки - она расплавилась. Молния вышла через пятку - на ней есть точки. Еще у меня ухо одно не слышит из-за контузии".

Иван Заборовский с семьей на матче с ногинским «Знаменем» 👋#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/NftRM57iTC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 20, 2020

Врачи говорят Ивану, чтобы не торопился с возвращением к полноценным тренировкам и прислушивался к тому, как ведет себя организм. В частности, в первое время может появляться одышка.

- Кода вышел из комы, пришел в себя, мне дали телефон. Я посмотрел и прочитал, сколько людей меня поддержало. Нет слов! Спасибо всем, - благодарит Иван.

Вратари российских клубов записали видео со словами поддержки. Антон Шунин из "Динамо" пригласил потренироваться с ним. Но особенно приятно Заборовскому было услышать слова поддержки от Гильерме, вратаря "Локомотива": "Слежу за его игрой, соцсетями".

Голкиперы @fclokomotiv Гилерме, Антон Коченков и Никита Медведев выразили поддержку вратарю нашей команды Ивану Заборовскому 🙏#знамятруда #ореховозуево



pic.twitter.com/HfBSFYjiZo — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 7, 2020

Заборовский мечтает когда-нибудь оказаться в топ-клубе:

- Например, в "Ювентусе", где играет мой кумир Буффон.

А пока с Иваном первый профессиональный контракт подписал его родной клуб - "Знамя Труда". Это старейшая футбольная команда в России, в прошлом году клуб отметил 110-летие.

- Это мой второй дом. Рад что играю здесь. Тут друзья и замечательные тренеры. Трудно сказать, когда сыграю за главную команду, но буду выкладываться на 100 процентов. И надеюсь, тренеры увидят во мне потенциал.