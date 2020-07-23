Долгосрочную программу развития Дальнего Востока примут в ближайшее время

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики завершило работу над национальной программой развития ДФО до 2024 года с перспективой до 2035-го. Создать ее поручил в 2018 году президент страны. Теперь документ направили на согласование в федеральные ведомства. Сделать это нужно за восемь дней. После окончательного одобрения нацпрограмму утвердят в правительстве РФ.

- Я хочу подчеркнуть, что национальная программа развития округа - это серьезный труд ученых, политиков, общественных организаций, представителей всех уровней власти и конкретных жителей Дальнего Востока, - заметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Действительно, при формировании документа каждый дальневосточник мог рассказать, как он видит развитие своей территории, что хочет изменить. На сайт дв2025.рф поступили десятки тысяч предложений с мест, и многие из них были учтены.

Итоговый документ содержит основные направления и показатели, определяющие вектор дальнейшей работы правительства в округе. Согласно проекту должны быть приняты дополнительные меры по улучшению демографии, повышению доступности для населения как первичной медико-санитарной помощи, так и специализированной, в том числе высокотехнологичной. Предлагается в 3,5 раза сократить количество ветхого и аварийного жилья, сформировать инфраструктуру поддержки деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство современной высокотехнологичной продукции...

Результатом должно стать превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения ДФО и экономического развития. "РГ" узнала, что думают об этой программе дальневосточные эксперты.

Юрий Авдеев, кандидат экономических наук, ведущий сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН:

- Предлагая идею программы, президент видел в ней документ, который объединит мероприятия госпрограмм, 12 нацпроектов, в которых должны быть выделены дальневосточные разделы. Но представленное разработчиками лишь повторило Стратегию развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года.

В программе сформулировано: "Создать на Дальнем Востоке глобально конкурентоспособные условия инвестирования и ведения бизнеса…". Но любые производства в сложившейся системе политэкономических отношений в мире не позволяют в ДФО обеспечить высокий уровень конкурентоспособности. Что-то резиденты ТОР не торопятся развивать производства экспортной продукции, хотя первоначальный замысел предполагал именно это. Значит, необходимо найти такие виды деятельности, в результатах которых будут заинтересованы многие страны, не готовые производить такую продукцию в рамках национальных экономик. А кроме того, в этих приоритетных секторах у нас должен быть признанный мировой авторитет, опыт, технологии и специалисты. Такой подход в программе никак не обсуждается, а в качестве приоритетов рассматриваются традиционные углеводороды и их производные, лес, рыба и тому подобное.

Предлагаемый набор мер в рамках национальной программы можно дополнять или изменять, но сути это не меняет: решается задача текущего момента, это реакция на проблемы, с которыми пришлось столкнуться за время внедрения льготных режимов. Авторы не подвергают сомнению правильность избранного пути, а потому в программу включаются декоративные, косметические меры, вряд ли претендующие на принципиальные изменения. Собственно, весь набор предложений в Национальной программе обещает максимально лояльный режим для инвесторов, только бы пришли с деньгами, добыли и переработали национальные богатства.

Вера Щербина, председатель правительства Приморского края:

- Основная идеология документа - установка целевых показателей, то, с чем нам предстоит работать, какие задачи решить. Самые главные из них - темы социального блока: демография, образование, развитие инфраструктуры и другие. Конечно, программа в процессе подготовки претерпевает изменения, особенно в этом году. Все, что сейчас происходит, так или иначе отразилось и на этом направлении - ситуация внесла серьезные корректировки во все сферы.

Программа позволит вывести дальневосточные регионы на новый уровень развития и достичь поставленной перед субъектами задачи - повышение уровня жизни граждан. Она будет принята в ближайшее время и наполнена финансовыми ресурсами. От нас требуют конкретных результатов - мы должны будем так скорректировать свои действия, чтобы они приводили к достижению всех поставленных целей. Это и создание благоприятных условий для рождения, воспитания детей, развития системы образования, культуры, спорта, жилья, комфортной среды для малого и среднего бизнеса, обеспечение транспортной доступности и другие важные направления.

Павел Аргунов, глава Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии:

- Одним из важнейших направлений Национальной программы является формирование комфортной среды для жизни, в том числе сокращение доли социальных объектов, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта. Все мы понимаем, что без опережающего развития инфраструктуры невозможно закрепление населения на Дальнем Востоке. Сегодня в рамках национальных проектов в Якутии ведется активное строительство детских садов, школ, спортивных и культурных учреждений, медицинских объектов. Проводится большая работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Но для прорыва и выведения качества жизни населения на уровень выше одних нацпроектов недостаточно. Для этого и разрабатывается национальная программа развития. Несомненно, ее реализация ускорит социально-экономическое развитие нашей республики и укрепит ее статус как ведущего и динамично развивающегося субъекта в ДФО.