Экс-глава камчатского села незаконно предоставил женщине квартиру

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы села Тигиль. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, в 2012 году он предоставил 30-летней женщине жилое помещение по договору социального найма. Однако она не являлась ни малоимущей, ни нуждающейся в улучшении жилищных условий. Спустя восемь дней глава села заключил с ней договор бесплатной передачи жилого помещения в собственность граждан.

"В результате квартира была отчуждена из муниципальной собственности, тогда как 76 граждан, из которых 16 детей - сирот, признанных в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий, остались без пригодного для проживания жилья", - сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.

В 2014 году женщина продала указанную квартиру администрации Тигильского муниципального района.

Сейчас устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.