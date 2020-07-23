Хабаровский край запросит дополнительную помощь для борьбы с COVID-19

Правительство Хабаровского края обратится к минздраву РФ за дополнительной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярев после посещения одной из больниц.

- Коечный фонд у нас практически на пределе, в этой связи мы будем принимать решение по, возможно, даже дополнительному развертыванию коечного фонда, - цитирует чиновника ТАСС.

Он отметил, что будут запрошены дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Есть вероятность, что в край приедут специалисты из Москвы.

По последним данным, в регионе COVID-19 диагностирован 6457 людям. Из них выздоровели 3377 человек, скончались 52.