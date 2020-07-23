Новости

На Среднем Урале суд обязал Минздрав купить лекарство ребенку со СМА 11:11
Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте 11:10
Ученые оценили влияние группы крови на заболевание коронавирусом 11:10
В Вологодской области черные риелторы убили и расчленили двух пенсионеров 11:09
Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров 11:08
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг 11:02
Хабаровский край запросит дополнительную помощь для борьбы с COVID-19 10:54
Новый кроссовер Kia Sonet: очередной тизер и планы на Европу 10:51
Трамп готов первым принять вакцину от коронавируса 10:51
Кондитер с Ямала отсудила у Пугачевой бренд "Кристина" 10:42
На Алтае 65 человек заболели COVID-19 после подпольной вечеринки 10:41
В доме престарелых под Красноярском произошла вспышка коронавируса 10:33
В Сочи рейсы лайнера "Князь Владимир" отменили до 16 августа 10:31
Южнокорейская группа BTS установила рекорд по числу зрителей онлайн-концерта 10:23
В Москве задержана убийца доцента ВГИК 10:15
В США оценили ущерб от пожара на десантном корабле Bonhomme Richard 10:10
На Кубани суд оштрафовал мужчину за покупку леопарда 10:09
В Норильске назначили и.о. мэра 10:00
Видео: автопилот спас Tesla от одной аварии и спровоцировал другую 10:00
Более 40 артистов выступят на выпускном в Москве 09:48
В московских центрах госуслуг открыли первую выставку после снятия ограничений 09:40
Еще 453 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:39
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае 09:36
Хабиб Нурмагомедов оставил трогательное сообщение в память об отце 09:32
Последний родстер Tesla продают в 12 раз дороже изначальной цены 09:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 10:54
Рубрика: Общество

Хабаровский край запросит дополнительную помощь для борьбы с COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

Правительство Хабаровского края обратится к минздраву РФ за дополнительной помощью для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил врио главы региона Михаил Дегтярев после посещения одной из больниц.

Врачи из Казахстана приехали в Москву перенять опыт борьбы с COVID-19

- Коечный фонд у нас практически на пределе, в этой связи мы будем принимать решение по, возможно, даже дополнительному развертыванию коечного фонда, - цитирует чиновника ТАСС.

Он отметил, что будут запрошены дополнительные аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты. Есть вероятность, что в край приедут специалисты из Москвы.

По последним данным, в регионе COVID-19 диагностирован 6457 людям. Из них выздоровели 3377 человек, скончались 52.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Германии оценили угрозы санкций США из-за "Северного потока-2"
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Названы спонсоры нелегальных онлайн-кинотеатров
ВОЗ опубликовала цифры новых случаев коронавируса в мире
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году