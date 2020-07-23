Федеральные власти помогут в решении проблем Хабаровского края

Президент России, правительство, Совет Федерации, будут оказывать всю необходимую поддержку для решения проблем Хабаровского края. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"И президент, и правительство, и Совет Федерации, мы, безусловно, будем оказывать всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, во многом справедливы", - сказала она.

"Надо оказать серьезную поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края, чтобы имеющийся потенциал работал на людей, на качество и уровень жизни работал, на развитие", - добавила глава Совфеда.

Она подчеркнула, что многое сейчас зависит от врио главы региона Михаила Дегтярева. По мнению главы верхней палаты, хабаровчане "ждут не компромиссную фигуру, а деятельного губернатора, который засучив рукава будет решать проблемы региона, которых накопилось немало".