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23.07.2020 14:26
Рубрика: Власть

Федеральные власти помогут в решении проблем Хабаровского края

Текст: Галина Мисливская

Президент России, правительство, Совет Федерации, будут оказывать всю необходимую поддержку для решения проблем Хабаровского края. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"И президент, и правительство, и Совет Федерации, мы, безусловно, будем оказывать всемерную помощь и поддержку, потому что вопросы, которые сегодня стоят в повестке, во многом справедливы", - сказала она.

"Надо оказать серьезную поддержку в дальнейшем развитии Хабаровского края, чтобы имеющийся потенциал работал на людей, на качество и уровень жизни работал, на развитие", - добавила глава Совфеда.

Она подчеркнула, что многое сейчас зависит от врио главы региона Михаила Дегтярева. По мнению главы верхней палаты, хабаровчане "ждут не компромиссную фигуру, а деятельного губернатора, который засучив рукава будет решать проблемы региона, которых накопилось немало".

В регионах Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Совет Федерации Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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