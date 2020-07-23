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23.07.2020 07:36
Рубрика: Экономика

Между Благовещенском и Владивостоком возобновили железнодорожное сообщение

Текст: Александр Ярошенко

С 25 июля возобновляется движение пассажирских поездов между Благовещенском и Владивостоком.

Фото: Reuters
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Теперь от амурской столицы до центра Дальневосточного федерального округа и обратно можно будет доехать без пересадок.

Рейсы будут ходить через день: отправление из Владивостока в Благовещенск 25 и 29 июля, в августе по четным дням недели, а в сентябре по нечетным, а из Благовещенска во Владивосток можно будет уехать 28 и 30 июля, в августе по нечетным, в сентябре по четным дням недели.

Беспересадочные вагоны будут курсировать с поездом Благовещенск-Белогорск, затем их будут перецеплять к поезду Самара-Владивосток. Из Приморья они будут отправляться в составе состава Владивосток-Новосибирск, а от Белогорска до Благовещенска их довезет пригородный поезд. Время в пути составит около 28 часов.

"Временно группа сформирована из купейного и плацкартного вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. По мере увеличения пассажиропотока группа будет дополнена еще по одному вагону",- говорится в сообщении правительства Амурской области.

Отмечается, что ранее железнодорожное сообщение было отменено из-за ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Вагоны проходят тщательную дезинфекцию в депо, в пути следования поездная бригада осуществляет уборку не менее четырех раз в сутки.

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