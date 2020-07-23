На Колыме в вахтовом поселке произошла вспышка COVID-19

Вспышка COVID-19 произошла в вахтовом поселке в Среднеканском округе Колымы.

- Коронавирус диагностировали семи сотрудникам, еще у семерых имеются клинические проявления болезни, но тесты пока не готовы, - рассказала РИА Новости первый замминистра здравоохранения области Елена Кузьменко.

По ее словам, среди контактных - более 200 человек. Всем им назначена химиопрофилактика, так как дорог там нет, автотранспорт не ходит, летает только вертолет. Заболевших вывозят на "большую землю".

По последним данным, в Магаданской области COVID-19 диагностирован 1243 людям, 816 из них выздоровели, семеро скончались.