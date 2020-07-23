В шести муниципальных районах на юго-западном побережье Сахалина закончился промышленный лов горбуши. Его итоги без преувеличения можно назвать катастрофическими - рыбы не было в неводах, нет ее сейчас и в реках.

В лососевую путину 2020 года, по прогнозу рыбохозяйственной науки, в юго-западном промысловом районе Сахалина ожидался вылов 1091,5 тонны горбуши. Но областная комиссия по анадромным рыбам разрешила добыть здесь почти в десять раз больше - 9626 тонн. Для этого 27 рыбопромышленным компаниям позволили выставить 60 ставных неводов максимальной длиной до трех километров.

Никаких ограничений промысла комиссия не вводила, пропускные дни для обеспечения прохода горбуши в реки не объявляла.

По факту за полтора месяца рыбопромышленники юго-запада Сахалина смогли поймать лишь 194 тонны горбуши - то есть 18 процентов прогнозируемого и лишь два процента разрешенного объема.

Нерестилища подавляющего большинства рек юго-запада острова остались еще более пустыми, чем невода - несмотря на то, что плотность лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) здесь одна из самых высоких в России.

Специалисты "Эковахты Сахалина" в конце прошлой недели обследовали 21 важнейшую нерестовую реку в трех районах. Горбуша была обнаружена только в двух - на обеих стоят ЛРЗ. Еще в пять рек из моря все же заходят единичные производители, однако их полностью изымают в устьях браконьеры. Дальше по руслу нет ничего. При этом на двух реках также работают рыбоводные заводы.

Во всех остальных обследованных водоемах горбуша полностью отсутствовала. Рыбы не было ни на заходе в устье, ни на отдыхе в ямах, ни на нерестилищах. Следы медведей и "работы" браконьеров здесь также не обнаружены. При этом опять же на пяти реках расположены ЛРЗ.

Мы пока не смогли обследовать реки юго-запада Сахалина в Углегорском, Смирныховском и Александровском районах, но, по сообщению очевидцев, и там горбуши почти или совсем нет. В некоторых реках Углегорского района заходы относительно неплохие, однако практически вся рыба изымается в устьях браконьерами.

Почему так происходит? Российское законодательство о рыболовстве определяет приоритет воспроизводства водных биоресурсов над их хозяйственным использованием. Очевидно, на Сахалине этот принцип систематически нарушается. Так, четыре года назад предприятия юго-запада острова выловили 2035 тонн горбуши, при этом никакие ограничения промысла не устанавливались. Но обследование рек "Эковахтой" после окончания путины 2016 года показало, что нерестилища в этом районе оставлены пустыми (за исключением реки Красноярки, но и там заполнение составило 20 процентов принятой нормы). Рыбу просто не пропустили в реки.

Сейчас, четыре года спустя, наука продолжает прогнозировать, а областные чиновники разрешать вылов горбуши на юго-западном Сахалине тысячами тонн. Но рыба к берегам острова уже практически перестала подходить.