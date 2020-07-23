Утверждено обвинение по делу бывшего вице-президента "Роснефти" о растрате

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Виктора Ишаева о растрате средств представительства ПАО "НК "Роснефть" по Хабаровскому краю.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Виктора Ишаева в организации растраты и Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Как полагает следствие, в июле 2014 года Ишаев, будучи вице-президентом и советником президента ПАО "НК "Роснефть" в представительстве по Хабаровскому краю, с целью хищения имущества предприятия организовал заключение с аффилированным с ним ООО "Бейс" договора аренды нежилого помещения под офис по завышенной цене. Кроме того, по данным следствия, в совершение преступления он вовлек гендиректора представительства Кондратова, который ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал указанный договор. В итоге с июля 2014 года по март 2019 года Кондратов перечислял на счет "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные деньги "Роснефти" на сумму свыше 7,5 млн рублей.