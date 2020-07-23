Новости

В Благовещенске депутаты выбрали нового мэра 07:50
Китай планирует запустить беспилотный зонд на Марс 23 июля 07:47
Между Благовещенском и Владивостоком возобновили железнодорожное сообщение 07:36
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 07:25
МОК: Олимпиада в Токио в 2021 году может пройти без зрителей 07:15
Москвичи перестают покупать жилье за наличные 07:00
Определены сроки передачи ВМФ России фрегатов с гиперзвуковым оружием 06:36
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за езду между рядами 06:03
Трамп рассказал о личных потерях из-за коронавируса 05:11
На камчатском вулкане нашли тело пропавшего в начале июля туриста 05:03
На Колыме в вахтовом поселке произошла вспышка COVID-19 04:47
Экс-глава камчатского села незаконно предоставил женщине квартиру 04:11
В Забайкалье СК начал проверку после ДТП с маршруткой 03:44
ВОЗ опубликовала цифры новых случаев коронавируса в мире 03:43
В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар 02:48
"Ливерпуль" дома обыграл "Челси" 02:12
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле 01:42
Эксперты объяснили повторное заражение COVID медика во Владимирской области 00:31
Трамп направит дополнительные силы в города США из-за разгула преступности 22.07.2020
Движение поездов на Сокольнической линии восстановлено 22.07.2020
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 22.07.2020
Ученые создали смесь антител, способную нейтрализовать коронавирус 22.07.2020
ВОЗ прогнозирует появление вакцины от COVID не раньше 2021 года 22.07.2020
На Украине арестован участник убийства экс-главы ДНР Захарченко 22.07.2020
Согласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе 22.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 07:50
Рубрика: Власть

В Благовещенске депутаты выбрали нового мэра

Текст: Александр Ярошенко

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев. За него проголосовал 21 из 23 депутатов городской думы, сообщает пресс-служба местной администрации.

Зарегистрированы кандидаты в губернаторы Севастополя

Во второй этап конкурса также прошел директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко. Изначально за пост главы города боролись пять человек.

Новый градоначальник с июля 2019 года занимал должность первого заместителя мэра, до этого много лет был депутатом гордумы и Законодательного собрания Амурской области.

"Принцип преемственности однозначно будет соблюден. Очень много хорошего начато в городе и продолжается. Поэтому проекты, которые реализовывались прежней командой администрации, будут продолжаться. Особое внимание будет уделено озеленению, вопросам водоотведения и жилищного строительства", - сказал Олег Имамеев.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Самолеты-разведчики НАТО вновь замечены над Черным и Балтийским морями
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-полицейских по "делу Голунова"
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 15 млн
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов