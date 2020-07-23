В Благовещенске депутаты выбрали нового мэра

Новым мэром Благовещенска стал Олег Имамеев. За него проголосовал 21 из 23 депутатов городской думы, сообщает пресс-служба местной администрации.

Во второй этап конкурса также прошел директор МП "Муниципальный центр международного сотрудничества" Сергей Шимко. Изначально за пост главы города боролись пять человек.

Новый градоначальник с июля 2019 года занимал должность первого заместителя мэра, до этого много лет был депутатом гордумы и Законодательного собрания Амурской области.

"Принцип преемственности однозначно будет соблюден. Очень много хорошего начато в городе и продолжается. Поэтому проекты, которые реализовывались прежней командой администрации, будут продолжаться. Особое внимание будет уделено озеленению, вопросам водоотведения и жилищного строительства", - сказал Олег Имамеев.