Власти Якутии заключили с Агентством стратегических инициатив (АСИ) соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Некоторые проекты предполагается запустить уже в нынешнем году, хотя специалисты сомневаются в возможности достичь успеха на этом поприще.

- Для Якутии промышленный туризм - новая тема в развитии региона, но уверен, что эта отрасль станет значительной частью нашей экономики, и мы заставим говорить о себе не только Россию, но и весь мир, - заявил во время подписания документа глава республики Айсен Николаев.

Он отметил, что первые проекты будут реализованы сов-местно с компанией "АЛРОСА":

- Самый глубокий карьер в мире, уникальный процесс добычи и переработки алмазов, я считаю, достойны того, чтобы о них знали туристы со всего мира.

Что еще может продемонстрировать республика потенциальным туристам? Здесь развиты кузнечное дело, изготовление берестяной и деревянной посуды, якутских ножей, да и вообще в регионе много мастеров и ремесленников, способных удивить. Это не совсем промышленность, скорее народные промыслы, но почему бы не показать товар лицом. Кроме того, по словам главы региона, привлекательной может стать Южная Якутия "с богатейшими месторождениями, угольными парками с невероятной техникой".

В региональном министерстве предпринимательства идею развили.

- К примеру, пекарня тоже может стать объектом промышленного туризма. Сейчас мы разрабатываем реестр тех компаний, которые готовы к этому проекту подключиться. Кроме того, мы никак не сможем обойтись без привлечения туроператоров, - рассказала руководитель отдела индустрии туризма Тамара Соловьева.

Без туроператоров, естественно, никакого туризма быть не может. Но вот интересно: предприниматели, обычно охотно подхватывающие выгодные идеи, пока никак не прокомментировали нарождающееся новое направление. Возможную причину этого молчания разъяснил опытный организатор турбизнеса, создатель и руководитель нескольких агентств Вячеслав Ипатьев.

- Промышленный туризм вообще наименее привлекательный вид. А в Якутии, где, кроме объектов "АЛРОСА", и завлечь-то гостей особо нечем, тем более. Но в алмазной компании существует проблема с допуском посторонних на предприятия. Самые интересные объекты там режимные. Не знаю, что надо будет сделать авторам идеи, чтобы алмазодобытчики снизошли до посетителей. Это же богатая компания, возможные доходы от туров там за деньги не считают. Если проблему допуска именно на предприятия "АЛРОСА" решат, что-то, может быть, получится. А если нет? Демонстрировать людям, как уголь в вагоны загружают? Это несерьезно. В Якутии ключевыми направлениями могут и должны быть экологический и экстремальный туризм. У нас прекрасная природа, вот на нее и надо ориентироваться. А промышленные туры, наверное, имеют право быть как попутный продукт, - поделился своими соображениями эксперт.

Любопытно, что несколько месяцев назад в другом тур-агентстве корреспонденту "РГ" примерно в тех же красках описали возможности не будущего, а действующего маршрута, связанного с алмазодобычей. Промышленный туризм для Якутии - дело не совсем новое. Десять лет назад местные власти учредили тур "Алмазный путь". Предполагалось, что людям, приехавшим в город Мирный, будут показывать все самые интересные процессы, связанные с добычей драгоценных камней. Однако в географическом клубе "Северный ветер", которому поручили реализацию проекта, сообщили, что этот маршрут не пользуется спросом именно из-за того, что туристов не пускают на режимные объекты. А ехать за тридевять земель ради прогулки по городу и его окрестностям желающих нет.

В компании отметили, что изредка такие экскурсии организуются в качестве именно попутного продукта.

- К примеру, приезжают люди, чтобы сплавиться по реке. Если у них есть свободное время, в виде "гарнира" к основному туру предлагаем укороченный "Алмазный путь", - рассказали в тур-агентстве.

Конечно, вторая попытка наладить промышленный туризм может быть более удачной. Для этого, по словам заместителя генерального директора АСИ Ольги Захаровой, надо в короткое время собрать сильную команду, вовлечь в процесс бизнес, органы государственной власти и туроператоров. Она подчеркнула, что ценность любого соглашения в том, чтобы оно не осталось на бумаге, а было претворено в жизнь. А потенциал у республики, по ее мнению, есть.

- Хотелось бы, чтобы через полгода туристы смогли по-ехать в Якутию и увидеть, как добывают и обрабатывают алмазы, как работает угольная промышленность и какие огромные машины здесь используются, - пожелала Ольга Захарова.

А как у соседей

В Амурской области при желании можно попасть на экскурсию по Бурейской ГЭС. Туркомпании предлагают такие маршруты из Благовещенска. А в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) в рамках продвижения промышленного туризма гостей возят на заводы - в первую очередь, авиационный и судостроительный. Ежегодно их посещают 12-15 тысяч человек. В этом году пандемия серьезно ударила по отрасли. Но через какое-то время спрос на туры может увеличиться: у мэрии есть планы по расширению перечня предприятий, которые будут проводить экскурсии. Например, в него собираются включить мебельное и другие производства.